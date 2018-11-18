Виктор Янукович был госпитализирован в НИИ Склифосовского, сообщили СМИ

В больницу его доставили еще в пятницу, однако об этом стало известно лишь спустя день.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Бывший президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован в Институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве, сообщило РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

В больницу Янукович попал в пятницу, 16 ноября, однако известно об этом стало не сразу.

Стрелять без разбора: снайперы из Грузии рассказали правду о Майдане>>>

Как сообщили агентству в Институте скорой помощи, Януковичу была оказана помощь и "в тот же день он был отпущен".

По информации российской прессы, Януковича доставили в больницу с травмой колена из подмосковного теннисного клуба, адвокат экс-президента Украины подтвердил его госпитализацию со спортивной травмой, у него повреждены нога и позвоночник.