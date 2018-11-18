Румынские футболисты пострадали из-за болельщиков-националистов

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Сборная Румынии обыграла в субботу сборную Литвы (1:0) в матче группового турнира дивизиона С Лиги наций. Теперь Литва окажется в группе D, а румынам придется подсчитывать потери.

© AFP 2018 / ATTILA KISBENEDEK Глава МИД Румынии: "Декларации об объединении" не имеют никакой силы

Вчера подопечные Космина Контра (тренер национальной сборной Румынии - ред.) в турнире ЛН остались без болельщиков, накануне такое решение приняла УЕФА.

Дело в том, что ранее, во время матча в Бухаресте с командой Сербии, румынские болельщики выкрикивали лозунг "Бессарабия - это Румыния". В УЕФА посчитали это проявлением нетерпимости и организация наказала румынскую команду. Причем не только "матчем без болельщиков", но и крупным штрафом в 73 тысячи евро. За тот же националистический лозунг фанатов и за другие нарушения.

Лозунг "Бессарабия - это Румыния" часто выкрикивают и в Молдове, но пока никого за это не наказывали. Так что в этом смысле пример УЕФА может быть показателен.

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