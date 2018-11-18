Похищенную "Голову Арлекина" нашли в Румынии

Речь идет о картине Пабло Пикассо, которую преступники вынесли из музея "Кюнстхал" (Kunsthal) в Нидерландах. Тогда воры похитили и другие работы, принадлежащие перу художника.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Двое граждан Нидерландов обнаружили в уезде Тулча (Румыния) похищенную картину Пабло Пикассо, о находке они тут же сообщили посольство своей страны в Бухаресте.

Речь идет о полотне "Голова Арлекина". Ее стоимость оценивается в 800 тысяч евро. Картина, являющаяся одной из семи похищенных в 2012 году произведений искусств из голландского музея, находится под охраной румынских властей и должна пройти экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба управления по расследованию преступлений в области организованной преступности и терроризма Румынии (DIICOT).

Правоохранительные органы Румынии проводят расследование по факту обнаружения картины.

В октябре 2012 года преступники вынесли из музея "Кюнстхал" (Kunsthal) в Нидерландах полотна "Голова Арлекина" Пабло Пикассо, "Читающая девочка" Анри Матисса, "Мост Ватерлоо" и "Мост Чаринг-Кросс" Клода Моне, "Женщина перед открытым окном" Поля Гогена, "Автопортрет" Мейера де Хана и "Женщина с закрытыми глазами" Люсьена Фрейда. Общая стоимость картин оценивается в 100 миллионов евро.