Жаркая и юная: теннисистка из России показала откровенное фото

Непонятно, что горячее на этом фото — пляж или сама спортсменка.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Женский теннис вместе с пляжным волейболом и легкой атлетикой возглавляет виды спорта, которые привлекают самые пристальные взгляды мужчин. И не только потому, что девушки демонстрируют выдающиеся спортивные достижения.

Поддержала традицию юная российская теннисистка Софья Жук. В своем Instagram 18-летняя спортсменка опубликовала откровенное фото в бикини, которое почти не скрывает прелестей, подаренные Софье природой.

View this post on Instagram Bikini spam is cominnnn this week A post shared by Sofya Zhuk (@sofya_zhuk) on Nov 18, 2018 at 8:46am PST

К сожалению, в спорте спортсменке не так везет, как на пляже: 17 ноября российская теннисистка не сумела преодолеть барьер 1/2 финала турнира в Хьюстоне, проиграв в трёх сетах американке Лорен Дэвис.

View this post on Instagram Just because i miss beach way too much #tb A post shared by Sofya Zhuk (@sofya_zhuk) on Oct 17, 2018 at 9:57am PDT