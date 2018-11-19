Жаркая и юная: теннисистка из России показала откровенное фото

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Женский теннис вместе с пляжным волейболом и легкой атлетикой возглавляет виды спорта, которые привлекают самые пристальные взгляды мужчин. И не только потому, что девушки демонстрируют выдающиеся спортивные достижения.
Поддержала традицию юная российская теннисистка Софья Жук. В своем Instagram 18-летняя спортсменка опубликовала откровенное фото в бикини, которое почти не скрывает прелестей, подаренные Софье природой.
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К сожалению, в спорте спортсменке не так везет, как на пляже: 17 ноября российская теннисистка не сумела преодолеть барьер 1/2 финала турнира в Хьюстоне, проиграв в трёх сетах американке Лорен Дэвис.
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