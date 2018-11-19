Ждать ли в Румынии сильного землетрясения: что говорят сейсмологи

Сообщение о якобы ожидаемом серьезном землетрясении в Румынии: ученые из страны-соседки расставили все точки над "i" по поводу появившихся слухов.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik, Джорджиана Арсене. Несколько дней назад в виртуальном пространстве появилась информация о том, что в Румынии может произойти сильное землетрясение.

© Sputnik / Miroslav Rotari Илиеш: когда в Молдове будут прогнозировать землетрясения

Такая новость была размещена на страничке "Сейсмический центр – прогнозы и угроза землетрясений" в Facebook. Однако спустя некоторое время эту информацию удалили.

Конечно, "Сейсмический центр – прогнозы и угроза землетрясений" – не единственный, кто "предсказывает" катастрофы и подземные толчки. Стоит ли беспокоиться по поводу подобных слухов?

Представители Национального института исследований и развития в области физики земли (Румыния) в комментарии Sputnik отметили, что те, кто делает такие заявления, должны сопровождать свои доводы научным путем. В институте подчеркнули, что нет поводов для беспокойств из-за сейсмической активности в зоне Вранча.

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"Национальный институт исследований и развития в области физики земли не отвечает за то, что публикуется на упомянутой страничке в соцсетях. В области деятельности института входит широкая палитра исследований, в том числе и прогнозирование землетрясений… Но мы не заметили ничего, что могло бы привлечь внимание к слухам о сильном землетрясении", - заявил инженер, главный менеджер института Константин Ионеску.

По его словам, можно сказать, что сейсмическая активность в районе Вранча нормальная.

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Невероятно, но факт - землетрясение, произошедшее в ночь на 28 октября, было спрогнозировано. Несколькими днями ранее, на страничке "Сейсмический центр – прогнозы и угроза землетрясений" в Facebook, было объявлено о вероятности подземных толчков магнитудой 5,7 с эпицентром во Вранче в период с 27 октября до 7 ноября.