17:41 19 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.11
  • RUB0.26
  • RON4.16
  • UAH0.62
Поиск
Сейсмограф в работе

Ждать ли в Румынии сильного землетрясения: что говорят сейсмологи

© Fotolia / Petrovich12
Общество
Получить короткую ссылку
156 0 0

Сообщение о якобы ожидаемом серьезном землетрясении в Румынии: ученые из страны-соседки расставили все точки над "i" по поводу появившихся слухов.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik, Джорджиана Арсене. Несколько дней назад в виртуальном пространстве появилась информация о том, что в Румынии может произойти сильное землетрясение.

Ион Илиеш
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илиеш: когда в Молдове будут прогнозировать землетрясения
Такая новость была размещена на страничке "Сейсмический центр – прогнозы и угроза землетрясений" в Facebook. Однако спустя некоторое время эту информацию удалили.

Конечно, "Сейсмический центр – прогнозы и угроза землетрясений" – не единственный, кто "предсказывает" катастрофы и подземные толчки. Стоит ли беспокоиться по поводу подобных слухов?

Представители Национального института исследований и развития в области физики земли (Румыния) в комментарии Sputnik отметили, что те, кто делает такие заявления, должны сопровождать свои доводы научным путем. В институте подчеркнули, что нет поводов для беспокойств из-за сейсмической активности в зоне Вранча.

Почему происходят землетрясения>>>

"Национальный институт исследований и развития в области физики земли не отвечает за то, что публикуется на упомянутой страничке в соцсетях. В области деятельности института входит широкая палитра исследований, в том числе и прогнозирование землетрясений… Но мы не заметили ничего, что могло бы привлечь внимание к слухам о сильном землетрясении", - заявил инженер, главный менеджер института Константин Ионеску.

По его словам, можно сказать, что сейсмическая активность в районе Вранча нормальная.

У Вранчи свои секреты: что нужно знать о землетрясениях в Молдове>>>

Невероятно, но факт - землетрясение, произошедшее в ночь на 28 октября, было спрогнозировано. Несколькими днями ранее, на страничке "Сейсмический центр – прогнозы и угроза землетрясений" в Facebook, было объявлено о вероятности подземных толчков магнитудой 5,7 с эпицентром во Вранче в период с 27 октября до 7 ноября.

По теме

Какие последствия ждут жителей Молдовы в случае землетрясения в 7 баллов
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Салют в честь столетия Латвии
    "Это была катастрофа"

    Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время салюта в честь столетия Латвии, делятся в соцсетях своими впечатлениями.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    "Поехала бы на велосипеде"

    Известный экономист раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за то, что она не приехала на празднование столетия независимости Латвии.

  • Руководитель эстонского военно-исторического клуба FrontLine Андрей Лазурин
    Судьба солдата

    Как часто гости из-за границы и из каких государств посещают солдатские захоронения в Эстонии, рассказал глава военно-исторического клуба.

  • Автомобили патрульно-постовой службы в Баку
    Случайная пуля

    В результате конфликта, возникшего между молодыми людьми, в Баку убит известный в округе автохулиган. Но к ссоре погибший отношения не имел.

  • И.о. премьер-министра Никол Пашинян посетил боевую позицию одной из войсковой части (16 ноября 2018). Армения
    Жесткая реакция

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал ответ официального Минска на его недавнее заявление.

  • Суд, правосудие
    А судьи кто?

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил шокирующие результаты конкурса на должность судьи: его не смогли сдать 95 претендентов из 100.

  • Карликовая многозубка
    Меньше не бывает

    Самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, ранее не встречавшуюся на юге России, обнаружили в Северной Осетии.

  • Салют в честь столетия Латвии
    "Это была катастрофа"

    Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время салюта в честь столетия Латвии, делятся в соцсетях своими впечатлениями.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    "Поехала бы на велосипеде"

    Известный экономист раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за то, что она не приехала на празднование столетия независимости Латвии.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций
Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций: как это было
Ракета Союз-ФГ вывела корабль Прогресс МС-10 на орбиту
Все четко: корабль "Прогресс МС-10" выведен на орбиту - видео
Грипп ОРЗ
Как отличить грипп от простуды

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться