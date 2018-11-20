Названы места в аэропорту, где проще всего подхватить заразу

Вирусы подстерегают туристов повсюду: на поверхности столов кафе, в туалетах и на местах в зале ожидания.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Доктор Элисон Гэлди из Университета Миннесоты (США) считает, что во время авиаперелета шансы подхватить инфекцию чрезвычайно высоки, пишет РИА Новости. Лучший способ не заболеть – постараться избегать так называемых вирусных зон, считает исследователь.

Опасность представляют ручки туалета, подлокотники кресел, витрины киосков и поручни. Именно там живут вредоносные бактерии.

Но самый большой риск представляют пластиковые контейнеры для багажа, которые пассажир обязан использовать во время досмотра. В них путешественники кладут все вещи: от ингаляторов до детских пеленок. Никто не задумывается о том, что ящики редко чистятся.

По данным врачей-эпидемиологов, вирус гриппа может жить на поверхности до 48 часов. Врачи рекомендуют туристам пользоваться дезинфицирующим средством для рук и поменьше касаться руками лица, так как это способствует распространению микробов.