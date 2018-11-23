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Пока все спали: стрельба в торговом центре, скандал в Интерполе

© Sputnik / Vitaliy Ankov
Общество
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КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Алабаме, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ТЦ Riverchase Galleria в городе Гувер во время масштабной распродажи "черная пятница".

​Точное число раненых пока не сообщается. Как рассказали очевидцы, неизвестный дважды начинал стрелять. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По предварительной информации, стрелок убит.

Браудер призвал Канаду помочь исключить Россию из Интерпола

Уильям Браудер призвал канадских политиков добиться временного исключения России из рядов Интерпола, сообщает РИА Новости.

Накануне финансист по видеосвязи выступил перед комитетом общественной и национальной безопасности канадского парламента, заявив, что Москва систематически нарушает правила международной полицейской организации.

Arest
CC0 / Pixabay / 4711018
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"Я говорю канадскому парламенту и правительству, что Канада должна прямо сейчас возглавить усилия, чтобы приостановить работу России в системе Интерпола, таким же образом, как она была временно отлучена от Олимпийских игр", — сказал он.

Число погибших при взрыве на северо-западе Пакистана возросло до 25

Число погибших в результате взрыва в городе Хангу на северо-западе Пакистана возросло до 25, более 35 человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в службе безопасности.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 20 пострадавших.

Взрыв произошел в пятницу утром за дверью религиозного училища. По данным властей, все раненые доставлены в больницу. Ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что группа из трех человек устроила стрельбу и взорвала ручную гранату рядом со зданием дипмиссии КНР в Пакистане. Охранники консульства вступили с нападавшими в перестрелку. В столкновении погибли двое полицейских, еще один ранен.

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