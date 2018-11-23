Что нельзя делать перед сном – ученые бьют тревогу

Привычки XXI века: как они нарушают наш сон и вызывают разные заболевания?

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Наверняка, каждый человек хоть иногда испытывал проблемы со сном и, ложась в постель, никак не мог уснуть.

У бессонницы и беспокойного сна есть много причин. Но в нашем веке возникла еще одна.

© Fotolia / Yuri Arcurs Почему долго спать вредно: специалисты пришли к новым выводам

В домах появилось множество голубых экранов – телевизор, компьютер, смартфон, планшет и другие гаджеты. Зачастую оторваться от них не получается вовсе, и их владельцы продолжают их использовать вплоть до отхода ко сну.

Ученые выяснили, что это крайне вредно.

Врач-сомнолог Адриан Лупушор объяснил для Sputnik Молдова, как свет с экрана гаджетов влияет на наш организм.

"Искусственный свет очень сильно нарушает наш ритм. Пока не было искусственного света, у человека был очень точный циркадный ритм, он засыпал, когда на улице темнело и просыпался, когда становилось светло", — отметил собеседник.

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Как считает специалист, после 6-7 часов вечера стоит избегать искусственного света. Сюда можно отнести и экраны смартфонов и телевизоров, так как они излучают синий свет, напоминающий дневной.

"У нас есть гормон сна — мелатонин, который вырабатывается вечером, когда на улице начинает темнеть. Его пик в 11-12 часов ночи. Все знают, что если засыпать до 12 часов, то это происходит очень легко, а после уже становится трудно из-за того, что количество мелатонина уменьшается", - подчеркнул Лупушор.

Он отметил, что бессонница проявляется не только отсутствием сна, но и другими симптомами в течение дня: нервозность, хроническая усталость, невнимательность и снижение продуктивности.

В заключение Лупушор уточнил, что хроническое недосыпание серьезно ослабляет организм. А при низком мелатонине нарушается сердечный ритм, что ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, состоянию тревоги и другим недугам, даже к диабету.