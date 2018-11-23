Дочь Трампа предстала в необычном виде в аэропорту: "чей туфля?"

Этот элемент на теле молодой женщины, видимо, оказался самым главным.

КИШИНЕВ, 23 ноя – Sputnik. Дочь президента США Дональда Трампа Тиффани сфотографировали в туфлях золотистого цвета, с подошвы одной из которых не был снят ценник.

На фото, разошедшихся по интернету, не виден бренд товара, но ценник заметен даже без крупного плана.

"Возможно, она подумывает вернуть эти туфли в магазин", – предполагают комментаторы в соцсетях.

© AFP 2018 / JEREMY SELWYN Невесте принца Гарри предложено на выбор 10 пар свадебных туфель

Тиффани Трамп и ее сестру Иванку запечатлели во время посадки в самолет на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, США, сообщают международные СМИ. Сестры намеревались вместе с семьей отпраздновать во Флориде, на прибрежном курорте Мар-а-Лаго, День благодарения.

Ранее Иванка Трамп была замечена в платье, идентичном тому, что носит герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.