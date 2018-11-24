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Румыны, экспедиция в Сибирь

Путешественники из Румынии попали в сказочное место на Земле

© Photo: Facebook / Hello Siberia "Satu Mare - Vladivostok"
Общество
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Аттила Бертич из румынского Сатул Маре завершил на днях свое путешествие по дальним российским уголкам. В интервью для Sputnik он признался, что разрушил для себя стереотипы, которые сложились вокруг России.

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Увидеть Сибирь и не умереть: румынский путешественник Аттила Бертич вместе со своим сыном разрушили миф о том, что Сибирь – это мрачное место на Земле.

В интервью ro.sputnik.md Бертич рассказал, что еще с детства мечтал побывать в России. Его дедушка, который пережил депортацию в Сибирь, с восхищением говорил о людях, живущих там, восторгался природой этого края.

"Мое увлечение Сибирью росло с каждым годом. Друзья говорили, что я сумасшедший! Но если еще раз предвидится такой случай, я снова хотел бы туда поехать. В Румынии сложились необоснованные стереотипы о Сибири. Это потрясающее место!" – говорит Бертич.

Синее небо, добрые люди, Байкал, снег... Такой ассоциативный ряд представил наш собеседник.

Он рассказал, что его путешествие по России заняло 30 дней. Это очень мало, по его словам, чтобы понять эту страну.

"Люди там прекрасны повсюду. Мы приехали в гости с открытым сердцем и постоянно сталкивались с гостеприимством. Трудности были лишь на таможне. Там не такая процедура прохождения, как у нас. Нужно заполнять много документов. Но полицейские и таможенники, надо отдать им должное, были очень терпеливы", - вспоминает собеседник.

По словам Бертича, ему очень понравился Новосибирск.

"Это современный город. Столица Сибири. К сожалению, мы не видели автомобили с европейскими номерами. Жаль, что люди подвержены стереотипам и не едут сюда путешествовать. Это очень красивое место", - восторгается Бертич.

Нашего собеседника так перехлестывали эмоции, что, рассказывая о поездке в Россию, он "стер" мысленно все границы: государственные и региональные. Например, он восторженно говорил о Киргизии, радужно отзывался о Монголии, расхваливал Татарстан.

"Наш маршрут был таким: Румыния (Сату-Маре) - Венгрия - Словакия - Польша - Литва - Латвия - Эстония - Россия (Владивосток) - Монголия - Казахстан - Кыргызстан - Узбекистан - Дагестан - Румыния. Всего мы преодолели почти 30 тысяч километров за 40 дней. Мы выехали из Румынии 10 октября, а вернулись домой 20 ноября", - сказал путешественник.

Он признался, что, общаясь с жителями регионов, понял, что в России мало знают о Румынии.

"Они вспоминали только про Чаушеску. Несколько любителей футбола знали о Хаги или певице Инне. Но это в основном молодежь. Я думаю, что стереотипы в России и у нас мешают нам узнать друг о друге. Поэтому я и поехал, чтобы противостоять стереотипам", - отметил собеседник Sputnik.

Полная версия интервью (на румынском языке) опубликована на ro.sputnik.md

Полную версию интервью читайте здесь>>>

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Теги:
Путешествие, Россия, румыния
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