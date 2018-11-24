Спаси свою жизнь на дорогах: такой флешмоб полезен и для Молдовы - видео

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Во многих городах мира проходит акция, цель которой – призвать водителей и пешеходов к большей внимательности на дорогах.

Для этого в соцсетях публикуют видеоролики, герои которых, переходя проезжую часть, включают фонарики на мобильных телефонах, чтобы автомобилисты заметили их как можно раньше и затормозили.

Кишиневу, уверены многие жители молдавской столицы, подобные меры не помешали бы, так как в городе полно невнимательных пешеходов и автолюбителей, которые ведут себя агрессивно на дороге.