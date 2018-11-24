Пока все спали: крушение вертолета, шутка Лаврова и действия Совбеза ООН

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Шесть человек — пассажиры и пилот вертолета, пропавшего в Доминиканской республике, погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Nacion Dominicana.

Вертолет был обнаружен в небольшом городе Вилья-Эрмоса в провинции Ла-Романа.

Всего на борту, включая пилота, находилось шесть человек. На данный момент удалось установить личность пилота и пассажира. В последний раз вертолет выходил на связь, когда находился примерно в восьми километрах от города Ла-Романа.

Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.

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Выступая на конференции "Средиземноморье: римский диалог" Лавров упрекнул западных партнеров в игнорировании прямого диалога с Россией.

Он привел в пример обвинения Финляндии и Норвегии во "вмешательстве" России в работу GPS в ходе осенних военных учений НАТО Trident Juncture. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через средства массовой информации.

"Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ", — заключил Лавров.

Присутствующие в зале встретили заявление министра смехом и аплодисментами.

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по некоторым санкциям против КНДР

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по некоторым санкциям в отношении КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Северной и Южной Корей, передает РИА Новости.

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Южная Корея запросила возможность доставки на территорию страны топлива и других материалов, которые потребуются для проведения оценки состояния железных дорог Корей на месте их соединения. Исключение было одобрено комитетом Совета безопасности организации.

Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября — начале декабря церемонию начала работ по соединению и модернизации своих железных дорог. Планировалось, что в конце октября начнутся оценочные работы состояния путей в западной части, а в начале ноября — в восточной части приграничных районов.



Лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин по итогам саммита 18-20 сентября подписали совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое подписали министры обороны.

РИА Новости https://ria.ru/world/20181124/1533420058.html