10:16 24 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Сергей Лавров

Пока все спали: крушение вертолета, шутка Лаврова и действия Совбеза ООН

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (123)
18010

О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 ноя -  Sputnik. Шесть человек — пассажиры и пилот вертолета, пропавшего в Доминиканской республике, погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Nacion Dominicana. 

Румыны, экспедиция в Сибирь
© Photo: Facebook / Hello Siberia "Satu Mare - Vladivostok"
Россия - страна, которую невозможно понять за 30 дней

Вертолет был обнаружен в небольшом городе Вилья-Эрмоса в провинции Ла-Романа.

Всего на борту, включая пилота, находилось шесть человек. На данный момент удалось установить личность пилота и пассажира. В последний раз вертолет выходил на связь, когда находился примерно в восьми километрах от города Ла-Романа.

Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.

Флаг ЕС у одного из диппредставительств, архивное фото.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Запасаемся попкорном: конфликт каких стран может развалить Евросоюз

Выступая на конференции "Средиземноморье: римский диалог" Лавров упрекнул западных партнеров в игнорировании прямого диалога с Россией.

Он привел в пример обвинения Финляндии и Норвегии во "вмешательстве" России в работу GPS в ходе осенних военных учений НАТО Trident Juncture. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через средства массовой информации.

"Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ", — заключил Лавров.

Присутствующие в зале встретили заявление министра смехом и аплодисментами.

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по некоторым санкциям против КНДР

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по некоторым санкциям в отношении КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Северной и Южной Корей, передает РИА Новости.

Франко Фраттини в Тирасполе, архивное фото.
© Sputnik / Irina Leahova
Итоги переговоров с Фраттини - встреча в формате "5+2" не за горами

Южная Корея запросила возможность доставки на территорию страны топлива и других материалов, которые потребуются для проведения оценки состояния железных дорог Корей на месте их соединения. Исключение было одобрено комитетом Совета безопасности организации.

Власти КНДР и Южной Кореи договорились провести в конце ноября — начале декабря церемонию начала работ по соединению и модернизации своих железных дорог. Планировалось, что в конце октября начнутся оценочные работы состояния путей в западной части, а в начале ноября — в восточной части приграничных районов.

 

 


Лидеры двух Корей Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин по итогам саммита 18-20 сентября подписали совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое подписали министры обороны.

 

РИА Новости https://ria.ru/world/20181124/1533420058.html

Тема:
Самое интересное за ночь (123)

По теме

Хакеры обнаружили связь Браудера и сторонника Навального с разведкой Британии
Цвик об обучении русскому языку: мы не противопоставляем, а соединяем
Теги:
события ночи, пока все спали
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Дом Стенбока
    Правительственный кризис

    Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.

  • Арсен Алборов
    Мечты сбываются

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Спортивное купе Aston Martin DB11 на выставке Редкие автомобили в ЦДХ.
Такая машина есть не у каждого - в Москве прошла выставка редких авто
Цвик: мы обучаем русскому языку с опорой на национальную культуру
Цвик об обучении русскому языку: мы не противопоставляем, а соединяем
Корь
Корь в Молдове: как не подхватить заразу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться