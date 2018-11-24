Superman, танцы и борщ сделали "Стояновку" чемпионами "Лиги смеха"

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik. Молдавская команда из Стояновки вновь победила в финале украинского юмористического шоу "Лига смеха". Наши юмористы обошли соперников из города Сумы "Гостиница-72" (Украина). Таким образом, наши второй год подряд стали чемпионами в этом проекте.

И хотя по итогам первого конкурса ребятам вместе с их "тренером" - украинской певицей Олей Поляковой - не удалось набрать максимальное количество баллов, в следующем состязании они отыграли позиции, а в третьем - вышли вперед. В последующих конкурсах перевес был уже за нашими соотечественниками. А в завершающем состязании молдаване "порвали" зал.

Молдавские юмористы из небольшого села Стояновка заявили о себе несколько лет назад. Сначала Стояновка окрепла в Первой украинской лиге КВН. Далее, побывав на фестивале КВН в Сочи, Стояновка хоть и не пробилась в число сильнейших команд, но очень сильно выступила в Молдавской Лиге КВН. А потом стала постоянным участником украинской "Лиги Смеха".