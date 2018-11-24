"Черная пятница" или черный день: как мошенники зарабатывают на покупателях

В дни скидок надо быть внимательным к тому, что покупаешь, и задаться вопросом, а нужно ли на это вообще тратить деньги?

КИШИНЕВ, 24 ноя – Sputnik, Елена Комолова. Скидки - это прекрасный момент, чтобы сделать покупки по приемлемой цене. Тонны рекламы в интернете ненавязчиво заманивают потенциальных покупателей в магазины, чтобы они приобрели товары именно у них и сделали продавцу выручку. Но не стоит терять голову из-за низких цен. Эйфорией скидок могут воспользоваться мошенники.

Корреспондент Sputnik выяснил, как застраховать себя от лишних трат во время шопинга в "черную пятницу", которая далеко не случайно (а по законам бизнеса!) растягивается на несколько дней.

В первую очередь, лучше покупать товары на известных онлайн платформах таких как AliExpress, Amazon, eBay и других. Но что, если хочется приобрести брендовую вещь? Здесь надо помнить, что за поклонниками скидок на фирменные вещи тоже ведется своеобразная "охота". Мошенники создают сайты-клоны брендовых магазинов с нереальными скидками – в 80%, а то даже и в 90%. Покупатель может даже не заметить подвох, ведь "черная пятница" – это скидки несколько дней подряд, а то и целую неделю. Покупая товар на фейковом сайте известного бренда, доверчивый человек укажет злоумышленникам персональные данные своей банковской карточки, а после этого, как говорится в известной песне, финансы запоют романсы...

Как не попасться на эту удочку? Зайдя на сайт якобы брендового магазина через рекламный баннер, лучше перепроверить в поисковике, действительно ли это официальный магазин. Либо внимательно присмотреться к логотипу компании на сайте. Если это сайт клон, то могут быть видны неровные пиксели из-за отделения эмблемы от предыдущего фона. Но лучше воспользоваться услугой Whois. Данный сервис покажет день создания сайта. Зачастую таким фейковым платформам не больше недели, а, значит, это не оригинальная фирма-производитель.

Несколько советов

Готовьтесь к скидкам заранее;

Составляйте список действительно необходимых вещей, а не просто "куплю, пригодится";

Следите за ценой товара заранее, иногда продавцы повышают цену перед распродажей;

Делайте покупки на проверенных онлайн платформах.

Приятных покупок.