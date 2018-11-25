Два года без "Барбудо" - вспоминаем Фиделя Кастро

В день смерти Фиделя Кастро вспоминаем его знаменитые высказывания, а также мнения друзей и соратников.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. Два года назад не стало Фиделя Кастро, лидера кубинской революции и бессменного руководителя Острова свободы на протяжении целых десятилетий.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Куба после Фиделя Кастро: какие перемены произошли на Острове Свободы

Заветы современникам и потомкам

Кастро скончался в возрасте 90 лет. Он был не только пламенным революционером, который боролся за свободу Кубы, но и превосходным оратором. Корреспонденты Sputnik Молдова вспомнили несколько ярких цитат Кастро.

1. Капитализм отвратителен. Он несет лишь войну, лицемерие и соперничество.

2. Лучшим президентом для США мог бы стать робот.

3. Жизнь без идей не стоит ничего. Нет большего счастья, чем бороться за них.

4. Тот, кто неспособен бороться за других, никогда не будет в состоянии бороться за самого себя.

5. Важно верить и иметь четкий план. Победа — это упорство.

6. Можете осуждать меня. Это не имеет значения — история меня оправдает.

7. Нет худшей платы, чем капитулировать перед лицом врага, который нападает на тебя без причины и без права на это.

Самолет с первой партией плазмы крови для пострадавших от землетрясения в Армении © Sputnik / Сергей Гунеев

Прощание с Фиделем Кастро в Гаване © Sputnik / Михаил Воскресенский

Женщина ожидает траурный кортеж с прахом команданте Фиделя Кастро в Сантьяго-де-Куба © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy

Москвичи несут цветы к посольству Кубы в Москве в память о Фиделе Кастро © Sputnik / Виталий Белоусов

31 июля 2006 года Кастро по состоянию здоровья передал исполнение обязанностей на всех своих ключевых должностях своему брату Раулю. 24 февраля 2008 года он покинул все государственные должности, а 19 апреля 2011 года ушёл и с поста главы правящей партии. © AP Photo / Javier Galeano

Лидер кубинской революции Фидель Кастро © AFP 2018 / SILVIO RODRIGUEZ

В мае 1960 года Фидель Кастро занял второе место на турнире по рыбной ловле имени Эрнеста Хемингуэя, поймав голубого марлина весом около 25 кг. © AP Photo /

Кастро на советском боевом корабле © Sputnik / С. Преображенский

Фидель Кастро играет в бейсбол против полицейской команды, 24 июля 1959 года. © AP Photo /

Визит Фиделя Кастро в СССР © Sputnik / А. Ляпин

Брежнев и Фидель Кастро на Кубе © Sputnik / Эдуард Песов

За годы пребывания у власти Фиделя Кастро на него было предпринято более 600 попыток покушений, в числе которых были яд в сигарах и бомба в бейсбольном мяче. © AP Photo / Andrew St. George

Фидель Кастро © RIA Novosti / Wladimir Rodionow

Фидель Кастро © Flickr/ Las Razones de Cuba

Выступление Фиделя Кастро на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 26 сентября 1960 года в Нью-Йорке © AP Photo /

Фидель Кастро © Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро © Sputnik / Владимир Родионов

Фидель Кастро выступает на площади Революции в Гаване © AP Photo / Javier Galeano

Фидель Кастро был яростным курильщиком — его образ с неизменной гаванской сигарой во рту стал классическим. Однако в конце 1986 года Фидель бросил курить из-за ухудшения состояния здоровья. © AP Photo / Charles Tasnadi

Визит Фиделя Кастро в СССР © Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый пламенный оратор — его речь перед ООН 29 сентября 1960 года продолжалась 4 часа 29 минут. По информации Агентства Reuters, самая длинная речь Кастро была произнесена на Третьем съезде Кубинской Коммунистической Партии в 1986 году и продолжалась 7 часов 10 минут. Согласно данным АН Сuba-vision, эта речь продолжалась 27 часов. А однажды Кастро прочитал американским конгрессменам трехчасовую лекцию о проблеме выращивания особо удойных коров. © AP Photo /

Визит Фиделя Кастро в СССР © Sputnik / Василий Малышев

Фидель Кастро © AP Photo / Andrew St. George

Фидель Кастро Рус на митинге памяти кубинцев, погибших на Гренаде © Sputnik / А.Лескин

Визит Фиделя Кастро в СССР © Sputnik / Василий Малышев

Председатель Госсовета Кубы Фидель Кастро, президент Республики Куба Освальдо Торрадо, Эрнесто Че Гевара во главе похоронной процессии на прощании с жертвами взрыва теплохода "Ля Кувр". Грузовое судно La Coubre взорвалось в 4 марта 1960 года во время разгрузки в порту Гаваны. Число погибших составило 101 человек, 209 человек получили ранения. Основной версией событий, согласно заявлению кубинских властей, являлся террористический акт, организованный ЦРУ. © AP Photo /

Кадр из фильма "Наш гость Фидель Кастро" © Sputnik / РИА Новости 1 / 27 © Sputnik / Сергей Гунеев Самолет с первой партией плазмы крови для пострадавших от землетрясения в Армении

8. Ни одна минута истории не похожа на другую; ни одну человеческую идею или событие нельзя судить вне их собственной эпохи.

9. Мир сейчас вступил в очень особый период, и еще надо посмотреть, как он из него выйдет.

10. Наша страна — это рай в духовном смысле этого слова. И, как я многократно говорил, мы предпочитаем умереть в раю, чем выживать в аду.

"Давид, сокрушивший Голиафа"

Фрей Бету (Frei Betto), бразилец, монах Доминиканского ордена, общественный деятель, писатель, активист и личный друг Фиделя Кастро рассказал Sputnik Испания, что команданте – "был последним большим политическим лидером XX века, он 57 лет жил вместе с успехом своего дела, которым стала Кубинская революция".

Фрей Бету отметил, что, несмотря на монашество, у него всегда было много друзей-материалистов — атеистов, коммунистов. И это не мешало дружбе, ведь людей, по его мнению, объединяет уважение к чужому мнению и терпимость. Здесь нет места нетерпимости и фундаментализму, эти понятия были неприменимы и к Фиделю Кастро.

Друг Фиделя убежден, что "Кастро был Давидом, который победил Голиафа".

"По данным кубинцев, на него было совершено 634 покушения. А умер он в своей постели 25 числа. Ему удалось вывести Кубу на первые позиции в Латинской Америке по социальным показателям", - констатировал Фрей Бету.

Он напомнил, что Куба — "страна, где нет неграмотных, самая развитая страна в регионе в области образования и здравоохранения, и это данные не кубинские, а международных организаций, подразделений ООН, а также ВОЗ и ЮНЕСКО".

Наследие Фиделя Кастро для региона, по убеждению бразильского писателя, — "быть независимыми и суверенными, чтобы США не могли нам навязать свой образ жизни. И еще остается моральное наследие. Фидель говорил, что революционер может потерять все — даже жизнь, но только не совесть".

Путь команданте

Лидер кубинской революции Фидель Кастро Рус (Fidel Alejandro Castro Ruz) родился 13 августа 1926 года в поселке Биран провинции Орьенте. Его отец Анхель Кастро Архиз, рабочий-иммигрант из Испании, к тому времени уже владел крупной сахарной плантацией. Мать — крестьянка Лина Рус Гонсалес. Она стала второй женой Анхеля Кастро.

Начальное образование Фидель и его братья получили в католическом интернате в Сантьяго. Фидель учился также в иезуитском колледже Белен в Гаване. В колледже он выделялся своими успехами в гуманитарных дисциплинах. Параллельно занимался спортом; в 1944 году был признан лучшим спортсменом школы.

В 1950 году окончил юридический факультет Гаванского университета, затем аспирантуру. Доктор права.

После окончания университета Фидель Кастро занялся частной адвокатской практикой в Гаване, в частности, бесплатно вел дела бедняков.

В начале 1950-х годов он вступил в Партию кубинского народа ("Ортодоксов"). Его кандидатура рассматривалась для выдвижения в парламент от этой партии на выборах 1952 года, однако партийное руководство не утвердило кандидатуру Кастро, мотивировав это его радикализмом.

После произошедшего 11 марта 1952 года военного переворота, в результате которого власть захватил генерал Фульхенсио Батиста, Фидель Кастро оказался в первых рядах борьбы с диктатурой. Ему удалось объединить небольшую группу бывших членов распавшейся партии "Ортодоксов", которая начала подготовку к борьбе за свержение Батисты.

26 июля 1953 года участники группы совершили нападение на казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба. Выступление было жестоко подавлено. Фидель Кастро был предан суду военного трибунала. На суде он выступил с речью "История меня оправдает", в которой изложил программу национально-освободительной борьбы и революционных преобразований на Кубе. Суд приговорил Кастро к 15 годам тюремного заключения, однако в мае 1955 года под давлением общественного мнения он был амнистирован. В том же году Кастро эмигрировал в Мексику. В Мексике Фидель основал "Движение 26 июля" и начал готовить восстание.

В декабре 1956 года группа революционеров во главе с Фиделем Кастро высадилась с небольшой яхты "Гранма" в провинции Орьенте в горах Сьерра-Маэстра. Группа, со временем превратившаяся в Повстанческую армию, развернула партизанскую борьбу против диктаторского режима.

После победы революции и свержения диктатуры Батисты 1 января 1959 года, Кастро взял на себя командование кубинской армией, а в феврале 1959 года занял пост главы правительства.

В дни вторжения наемников США на Кубу в районе Плая-Хирон (апрель 1961 года) он руководил операцией по разгрому интервентов.

После попытки свергнуть революционное правительство Кубы, Фидель Кастро объявил о переходе своей страны на социалистический путь развития.

С октября 1965 года Фидель Кастро — первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы.

В 1976 году он стал председателем Государственного совета Кубинской национальной ассамблеи, совместив посты главы правительства и главы государства.

1 августа 2006 года Фидель Кастро временно делегировал свои полномочия младшему брату Раулю. Причиной этого послужила операция на кишечнике, которую Кастро перенес 31 июля 2006 года.

19 февраля 2008 года Фидель Кастро объявил об уходе в отставку с поста руководителя Кубы. В этот день газета "Гранма" опубликовала обращение Кастро к кубинскому народу, в котором он заявил, что не вернется к руководству страной.

После ухода с государственных должностей Фидель Кастро сохранял пост первого секретаря Компартии Кубы. 19 апреля 2011 года он официально заявил о своем уходе и с этого поста. Компартию возглавил Рауль Кастро.

Несмотря на отход от управления страной, Фидель Кастро продолжал во многом определять политику Кубы. Его статьи в газетах вызывали огромный резонанс. Лидер кубинской революции встречался с политиками разных стран. 14 февраля 2016 года он провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, находившимся с визитом на Кубе.

В апреле 2016 года Фидель Кастро выступил на VII съезде Коммунистической партии Кубы.

Фидель Кастро — почетный доктор юридических наук МГУ им. М. В. Ломоносова (1963). В 1961 году ему была присуждена Международная Ленинская премия "За укрепление мира между народами", в 1963 году присвоено звание Героя Советского Союза, в 1972 и 1986 годах он был награжден орденами Ленина, в 1976 году — орденом Октябрьской революции (1976).

Среди множества зарубежных наград, которых удостоен лидер кубинской революции, есть и уникальные. 8 марта 2003 года Фидель Кастро был награжден Экуменическим крестом командора женского монашеского ордена Санты-Бригиды. Награда была вручена ему в Гаване настоятельницей этого религиозного ордена, основанного в Швеции в XIV веке. Кастро удостоен этого отличия в знак "особого признания его заслуг в деле продвижения высоких идеалов диалога и мира". Вручение Креста командора было приурочено к открытию в историческом центре Гаваны резиденции ордена Святейшего спасителя Санты-Бригиды.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © RIA Novosti. Фидель Кастро умер в возрасте 90 лет. Кадры с кубинским революционером

В августе 2003 года Фидель Кастро был награжден высшей наградой коренных народов США. Североамериканские индейцы вручили ему "Орлиное перо" в знак признания его "революционных заслуг и бойцовских качеств". Высшая награда индейцев вручается людям, доказавшим свою храбрость, достоинство и честность. Он стал первым обладателем индейской награды, родившимся за пределами США.

За годы пребывания у власти Фиделя Кастро на него было предпринято более 600 попыток покушений. За планировавшимися и осуществленными покушениями стояли как американское правительство, так и кубинские противники Кастро и американские мафиозные группы.

26 ноября 2016-го Фидель Кастро скончался на 91 году жизни.