Самый точный гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Многим знакам Зодиака год Свиньи обещает быть ярким и насыщенным. Эта тенденция объясняется тем, что 2019-й будет находиться под влиянием мощных планет: Солнца, Земли и Марса.

© Sputnik / Miroslav Rotari Палий: как при помощи астрологии заработать состояние

Желтая Свинья будет покровительствовать тем, кто проявляет напористость и энергию. Людей, не боящихся перемен, ждут интересные события.

Козерог

Весь 2018-й козерог был занят поискам самого себя. Даже если ситуация складывалась в пользу представителей этого знака, они все равно задумывались о своем предназначении. Год Свиньи положит конец всем раздумьям. Козерогам пора начать решительные действия. Только те, кто не побоится препятствий, смогут достичь головокружительных успехов. Это касается и профессиональной сферы и личной жизни. В 2019-м Козероги будут как никогда прагматичными. Трезвый расчет и перспективное планирование помогут успеть по всем фронтам. Уже к сентябрю Козероги пожнут первый урожай. Результаты будут заметны одновременно с пополнением кошелька.

Водолей

Год Свиньи завершает 12-ти летний цикл. Для Водолеев это будет означать, что пора распрощаться с тем, что в прошлом мешало благополучию и спокойствию. 2019 Водолеи посвятят подготовке к новому жизненному этапу. Звезды советуют представителям этого знака "отрезать" все лишнее, что прежде причиняло дискомфорт.

Для некоторых этот процесс будет болезненным, но не стоит расстраиваться. Все что ни делается, делается к лучшему. В августе, несмотря на летнее затишье, Водолеи обзаведутся полезными связями, которые в будущем помогут в карьерном росте. Профессиональная активность может сказаться на семейных отношениях. Близкие люди почувствуют нехватку внимания. Особенно остро эта проблема возникнет к ноябрю. Позаботьтесь о родных заранее, и они одарят Вас своей любовью.

Рыбы

Тихие и спокойные представители этого знака Зодиака всегда идут к намеченным целям. 2019-й год они посвятят тому, чтобы добиться желаемого. Успех ждет тех, кто не строит иллюзий, а смотрит на вещи реально. Обстоятельства будут складываться удачно для представителей творческих профессий. Все идеи найдут понимание у вышестоящего начальства. Желтая Свинья советует Рыбам не сорить деньгами. И дело вовсе не в том, что в будущем году их будет мало. В 2019-м Рыбы неожиданно для себя могут совершить крупную покупку: поменять старую машину на новую, или сменить квартиру. Это потребует дополнительных финансов. Разговоры о крупных расходах постоянно будет вести и вторая половина. Семейные Рыбы потратят много времени и средств на путешествия в дальние страны.

Овен

Представителям этого знака стоит быть внимательными с окружающими. Резкое слово может стать фатальным и перечеркнуть все планы на 2019-й год.

© Sputnik / Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

В год Желтой Свиньи у Овнов на первый план выйдет личная жизнь. Звезды предупреждают: легкая интрижка может перерасти в бурный роман. Для семейных Овнов адюльтер может стать настоящей катастрофой. Поэтому звезды советуют взвесить все за и против, прежде чем пойти на риск. Одинокие представители этого знака могут влюбиться "по уши" и забыть обо все на свете – о работе, хобби и друзьях. Овны, рожденные во второй декаде апреля, в следующем году должны позаботиться о своем здоровье. Не исключено, что дела сердечные приведут к серьезным стрессам.

Телец

Все внимание на семью. Этот тезис для Тельцов станет основным в 2019-м году. Представители этого знака Зодиака позаботятся о том, чтобы дать хорошее образование детям, сделать семейное гнездышко еще более уютным, а вторую половинку - еще более счастливой. Ничто не будет мешать семейной идиллии. Легкая тень в отношениях может пробежать в июле, когда возникнут разногласия о том, как воспитывать детей. Незамужние и холостые представители этого знака большую часть года проведут с родными и близкими. Их поддержка будет особенно важна весной – когда у Тельцов может возникнуть недопонимание с вышестоящим руководством. Звезды советуют набраться терпения и спокойно отстаивать свою точку зрения. Здравый смысл восторжествует в любом случае.

Близнецы

Главное не торопиться выдавать желаемое за действительное. Перемены в 2019-м будут настолько бурными, что даже Близнецы со своим переменчивым характером не поспеют за всеми событиями. Взлеты и падения, восторг и разочарования, представители этого знака Зодиака в год Желтой Свиньи испытают все гамму эмоций.

© AFP 2018 / Raul Arboleda Гороскоп-2018 для мужчин: чего ждать сильному полу в год Желтой собаки

Как правило, Близнецы не боятся нового, и это свойство поможет им из множества вариантов, которые предоставит хозяйка года, выбрать правильный. К осени сумасшедший ритм сменится на спокойствие. Близнецы поймут, что не зря большую часть года крутились как белка в колесе. С наступлением холодов представители этого знака предпочтут не задерживаться на работе, чтобы провести долгие вечера с самыми близким людьми.

Рак

На первый план выйдет здоровье. Представители этого знака Зодиака наконец-то поймут, что пора позаботиться не только об окружающих, но и о себе. Раки пересмотрят свой образ жизни. Многие из них займутся спортом и пересмотрят питание. Результаты не заставят себя ждать. Уже свой очередной День Рождения многие Раки встретят с обновленными силами и с новым отношением к собственной жизни. Эти перемены близкие воспримут с радостью. Они всегда хотят видеть Вас счастливыми. Счастья в наступающем году добавят и новые впечатления. Раки отправятся в путешествие, о котором давно мечтали. Для многих представителей этого знака деньги перестанут быть главной проблемой. В 2019-м Раки легко заработают себе на маленькие удовольствия.

Лев

Судьба будет к вам благосклонной. Поводы для нервных стрессов и переживаний останутся в уходящем году. На работе все будет складываться как нельзя лучше - коллеги поддержат в непонятной ситуации и защитят от нападок недоброжелателей. В личной жизни все зависит от Вас самих. В 2019-м Львы серьезно призадумаются – стоило ли взваливать на себя все заботы. Желтая Свинья поможет в принятии мудрого решения. Оно может стать знаковым для всей дальнейшей личной жизни. Как бы ни сложились в определенный момент обстоятельства, в будущем они обернутся в пользу представителей знака Льва. В 2019-м Львы уделят много времени своим детям. Некоторых ждет пополнение в семье.

Дева

Дом-работа, работа-дом. Многим пора выйти из замкнутого круга и поверить в свои силы. В 2019-м звезды с особым тщанием будут помогать представительницам прекрасной половины, рожденным под знаком Девы. Поэтому они могут смело мечтать и не откладывать свои идеи в долгий ящик. Желтая Свинья покровительствует тем, кто у кого есть предпринимательская жилка. Поэтому в следующем году Девы могут попробовать открыть свой бизнес. Главное, просчитать все риски и наперекор обстоятельствам идти к своей цели. Огромную поддержку в новых начинаниях окажут родные. Их мудрые советы и финансовая помощь прибавят уверенности в себе. В этот период важно избегать нервозности. Они может подорвать здоровье.

Весы

Желтая Свинья будет баловать представителей этого знака Зодиака. Особенно это касается финансовой сферы. Весы-бизнесмены смогут увеличить прибыль, а наемные сотрудники будут получать солидные премии за хорошую работу. Впрочем, приятные бонусы даром не достанутся. Весам в 2019-м году придется много работать. Они будут постоянно разрабатывать новые проекты и идеи. Некоторые из них оценят по достоинству, и это станет причиной продвижения по карьерной лестнице. На любовном фронте 2019-й год не принесет перемен. Семейные Весы все свободное от работы время посвятят второй половинке, а холостые продолжат поиски родственной души.

Скорпион

Чувствительные Скорпионы все перемены сначала будут воспринимать в штыки. Со всех сторон к ним будут проявлять повышенные запросы: начальство нагружать работой, домочадцы требовать большего внимания. Это будет вызывать раздражение, и Скорпионам захочется перемен. Звезды советуют не идти на поводу у эмоций. Вместо этого стоит трезво проанализировать обстоятельства. Для этого Скорпионам следует отправиться в путешествие. Планировать его лучше в сентябре. Это наиболее удачный период, чтобы привести мысли в порядок. Осень и начало зимы принесут успокоение. Скорпионы поймут, что тревоги в большинстве своем были напрасны. В декабре 2019-го представители этого знака заведут полезные знакомства, которые скажутся на дальнейшей карьере.

Стрелец

В 2019-м году Стрельцы будут испытывать эмоциональный подъем. Его причины могут быть разными: рождение ребенка, новая любовь, яркое путешествие. В любом случае, жизнь представителей этого знака в грядущем году будет насыщена приятными переживаниями. Они даже затмят профессиональную сферу. Своей карьере Стрельцы не будут уделять такого же внимания, как в 2018-м году. Впрочем, особых перемен на работе и не намечается. В год Желтой Свиньи там все будет идти по накатанной.