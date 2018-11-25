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Гороскоп и знаки зодиака

Самый точный гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год

CC0 / Pixabay / PIRO4D
Общество
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Наступает год Желтой Свиньи: к кому будет благосклонна хозяйка 2019-го года?

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Многим знакам Зодиака год Свиньи обещает быть ярким и насыщенным. Эта тенденция объясняется тем, что 2019-й будет находиться под влиянием мощных планет: Солнца, Земли и Марса. 

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Желтая Свинья будет покровительствовать тем, кто проявляет напористость и энергию. Людей, не боящихся перемен, ждут интересные события.

Козерог 

Весь 2018-й козерог был занят поискам самого себя. Даже если ситуация складывалась в пользу представителей этого знака, они все равно задумывались о своем предназначении. Год  Свиньи положит конец всем раздумьям. Козерогам пора начать решительные действия.  Только те, кто не побоится препятствий, смогут достичь головокружительных успехов. Это касается и профессиональной сферы и личной жизни. В 2019-м Козероги будут как никогда прагматичными. Трезвый расчет  и перспективное планирование помогут успеть по всем фронтам.  Уже к сентябрю Козероги  пожнут первый урожай.  Результаты будут заметны одновременно с пополнением кошелька.

Водолей   

Год Свиньи завершает 12-ти летний цикл.  Для Водолеев  это будет означать, что пора распрощаться с тем, что в прошлом мешало  благополучию и спокойствию.  2019  Водолеи посвятят  подготовке к новому жизненному этапу.  Звезды советуют  представителям этого знака "отрезать" все лишнее, что прежде причиняло дискомфорт. 

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Для некоторых этот процесс будет болезненным, но не стоит расстраиваться. Все что ни делается, делается к лучшему. В августе, несмотря на летнее затишье,  Водолеи обзаведутся полезными связями, которые в будущем помогут  в карьерном росте. Профессиональная активность может сказаться на семейных отношениях. Близкие люди почувствуют нехватку внимания. Особенно остро эта проблема возникнет  к ноябрю. Позаботьтесь о родных заранее, и они одарят Вас своей любовью. 

Рыбы   

Тихие и спокойные представители этого знака Зодиака всегда идут  к намеченным целям. 2019-й год они посвятят тому, чтобы добиться желаемого. Успех ждет тех, кто не строит иллюзий, а смотрит на вещи реально.   Обстоятельства будут складываться удачно для представителей творческих профессий.  Все идеи найдут понимание у вышестоящего начальства. Желтая Свинья  советует Рыбам не сорить деньгами.  И дело вовсе не в том, что в будущем году их будет мало. В 2019-м  Рыбы неожиданно для себя могут совершить крупную покупку: поменять старую машину на новую, или сменить квартиру.   Это потребует дополнительных финансов. Разговоры о крупных расходах постоянно будет вести и вторая половина.   Семейные Рыбы потратят много времени и средств на путешествия в дальние страны.

Овен  

Представителям этого знака стоит быть внимательными с окружающими.  Резкое слово может стать фатальным и перечеркнуть все планы на 2019-й год. 

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В год Желтой Свиньи  у  Овнов  на первый план выйдет личная жизнь.  Звезды предупреждают: легкая интрижка может перерасти в бурный роман.  Для семейных  Овнов адюльтер может стать настоящей катастрофой. Поэтому звезды советуют взвесить все за и против, прежде чем пойти на риск.  Одинокие представители этого знака могут влюбиться "по уши"  и забыть обо все на свете – о работе, хобби и друзьях. Овны, рожденные во второй декаде апреля, в следующем году должны позаботиться о своем здоровье. Не исключено, что дела сердечные приведут  к серьезным стрессам.

Телец

Все внимание  на семью. Этот тезис  для Тельцов станет основным  в 2019-м году.  Представители этого знака Зодиака  позаботятся о том, чтобы дать хорошее образование детям, сделать семейное гнездышко еще более уютным, а вторую половинку  - еще более счастливой.  Ничто не будет мешать семейной идиллии.  Легкая тень в отношениях может пробежать в июле, когда возникнут разногласия о  том, как воспитывать детей.  Незамужние и холостые представители этого знака большую часть  года  проведут с родными и близкими. Их поддержка будет особенно важна весной – когда у  Тельцов может возникнуть недопонимание с вышестоящим руководством. Звезды советуют набраться терпения и спокойно отстаивать свою точку зрения. Здравый смысл восторжествует в любом случае.

Близнецы  

Главное не торопиться выдавать желаемое за действительное.   Перемены в 2019-м будут настолько бурными, что даже Близнецы со своим переменчивым характером не поспеют за  всеми событиями. Взлеты и падения,  восторг и разочарования, представители этого знака Зодиака в год Желтой Свиньи испытают все гамму эмоций.   

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Как правило,  Близнецы не боятся нового, и это свойство  поможет им  из множества вариантов, которые предоставит хозяйка года, выбрать правильный. К осени сумасшедший ритм сменится на спокойствие. Близнецы поймут, что не зря большую часть года крутились как белка в колесе.    С наступлением холодов представители этого знака предпочтут  не задерживаться на работе,  чтобы провести долгие вечера с самыми близким людьми.

Рак  

На первый план выйдет здоровье.  Представители этого знака Зодиака наконец-то поймут, что пора позаботиться не только об окружающих, но и о себе.  Раки пересмотрят свой образ жизни.  Многие из них займутся спортом и пересмотрят питание. Результаты не заставят себя ждать. Уже свой очередной День Рождения многие Раки встретят с обновленными силами и с новым отношением к собственной жизни. Эти перемены близкие воспримут с радостью. Они всегда хотят видеть Вас счастливыми.  Счастья в наступающем году добавят и новые впечатления. Раки отправятся в путешествие, о котором давно мечтали.  Для многих представителей этого знака деньги перестанут быть главной проблемой.  В 2019-м Раки легко заработают себе на маленькие удовольствия.

Лев

Судьба будет к вам благосклонной. Поводы для нервных стрессов и переживаний останутся в уходящем году. На работе все будет складываться как нельзя лучше -  коллеги поддержат  в непонятной ситуации и защитят от нападок недоброжелателей. В личной жизни все зависит от Вас самих. В 2019-м Львы серьезно призадумаются – стоило ли взваливать на себя все заботы.   Желтая Свинья поможет в принятии мудрого решения.  Оно может стать знаковым для всей дальнейшей  личной жизни. Как бы ни сложились в определенный момент обстоятельства, в будущем они обернутся в пользу представителей знака Льва. В 2019-м Львы уделят много времени своим детям. Некоторых ждет пополнение в семье.

Дева  

Дом-работа, работа-дом. Многим   пора выйти из замкнутого круга и поверить в свои силы. В 2019-м  звезды с особым тщанием  будут помогать представительницам прекрасной половины, рожденным под  знаком Девы. Поэтому они могут смело мечтать и не откладывать свои идеи в долгий ящик.   Желтая Свинья покровительствует тем, кто у кого есть предпринимательская жилка. Поэтому в следующем году Девы  могут попробовать открыть свой бизнес.  Главное, просчитать все риски и наперекор обстоятельствам идти к своей цели.  Огромную поддержку в новых начинаниях окажут родные.  Их мудрые советы и финансовая помощь  прибавят уверенности в себе. В этот период важно  избегать нервозности. Они может подорвать здоровье.

Весы

Желтая Свинья будет баловать представителей этого знака Зодиака. Особенно это касается финансовой сферы. Весы-бизнесмены смогут увеличить прибыль, а наемные сотрудники будут получать солидные премии за хорошую работу.   Впрочем, приятные бонусы даром не достанутся. Весам в 2019-м году придется много работать.  Они будут постоянно разрабатывать новые проекты и идеи. Некоторые из них  оценят по достоинству, и это станет причиной   продвижения по карьерной лестнице. На любовном фронте 2019-й год не принесет  перемен. Семейные Весы   все свободное от работы время посвятят второй половинке, а холостые продолжат поиски родственной души. 

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Скорпион

Чувствительные  Скорпионы  все перемены сначала будут воспринимать в штыки.  Со всех сторон  к ним будут проявлять повышенные запросы: начальство нагружать работой, домочадцы требовать большего  внимания.  Это будет вызывать раздражение, и Скорпионам захочется перемен. Звезды советуют не идти на поводу у эмоций.  Вместо этого стоит трезво  проанализировать обстоятельства.  Для этого Скорпионам следует отправиться в путешествие.  Планировать его лучше в сентябре. Это наиболее удачный период, чтобы привести мысли в порядок. Осень и начало зимы принесут успокоение.  Скорпионы поймут, что тревоги в большинстве своем были напрасны.   В декабре 2019-го представители этого знака заведут полезные знакомства, которые скажутся на дальнейшей карьере.

Стрелец

В 2019-м году Стрельцы будут испытывать эмоциональный подъем.  Его причины могут быть разными: рождение ребенка, новая любовь, яркое путешествие. В любом случае,  жизнь представителей этого знака в грядущем году будет насыщена приятными переживаниями. Они даже затмят профессиональную сферу.  Своей карьере Стрельцы не будут уделять такого же внимания, как в 2018-м году. Впрочем, особых перемен на работе и не намечается. В год Желтой Свиньи там  все будет идти по накатанной. 

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