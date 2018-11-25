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Церемония вручения премии Золотой граммофон

Пока вы спали: вручение премии "Золотой граммофон" и бронза сборной России

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (123)
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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. В Москве в Кремлевском дворце прошла ежегодная премия "Золотой граммофон".

На 23-ей по счету церемонии вручения наград были подведены итоги года и отмечены самые яркие и успешные представители российской эстрады.

Среди тех, кто получил награду: Филип Киркоров, Иван Ургант, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Ани Лорак, Светлана Лобода, Валерий Меладзе и многие другие звезды. 

Группа "Дискотека Авария" и Николай Басков c песней "Фантазёр", Юлианна Караулова с песней "Просто так" получили свои золотые граммофоны одними из первых.

Также премия вручена и Владимиру Преснякову-младшему. Так зрители и жюри отметили его песню "Слушая тишину".

Сергей Лазарев также получил граммофон. 

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Получил «Золотой Граммофон» за песню «Так Красиво»... спасибо автору песни Артему Шаповалову за этот гимн любви... по правде говоря, в этом году у меня должно было быть 2 граммофона, еще один за песню «Сдавайся» автора Ирины Дубцовой @dubtsova_official , но песня продержалась 19 недель в хит-параде, а надо было 20... увы... но Статуэтку она заслужила, мне кажется! Так что один получил Граммофон, а еще один плюсуем в Уме)) #ЗолотойГраммофон #сергейлазарев #ТакКрасиво

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Победа российского боксера

Российский боксер Денис Лебедев одержал победу над американцем Майком Уилсоном единогласным решением судей, пишет Р-Спорт. 

Страстные танцы
© AFP 2018 / Yasuyoshi Chiba
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Бой проходил в Монако. Для 39-летнего экс-обладателя титулов WBA и IBF в первом тяжелом весе, пребывающего в статусе чемпиона WBA в отпуске, этот триумф стал 32-м при двух поражениях, а 35-летний Уилсон потерпел первое поражение в карьере при 19 победах.

Лебедев признался, что в целом остался доволен тем, как дрался.

Женская сборная России по боксу завоевала одну бронзовую медаль ЧМ в Индии

Женская сборная России сумела завоевать только одну бронзовую медаль на завершившемся в Индии чемпионате мира по боксу, пишет Р-Спорт. 

Единственную награду команде, возглавляемой Александром Черноивановым, принесла Кристина Ткачева (весовая категория свыше 81 килограмма). Россиянка в четвертьфинале выиграла у спортсменки из Узбекистана Гузаль Исматовой, но во встрече за выход в финал уступила турчанке Шеннур Демир.

Архитектор Алексей Викторович Щусев (1873-1949).
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Знаменательная дата - вспомнить Щусева, значит вспомнить истинный Кишинев

Турнир проводился в Нью-Дели 15-24 ноября, спортсменки разыграли комплекты наград в 10 весовых категориях. Следующий чемпионат мира пройдет осенью 2019 года в Улан-Удэ и будет отборочным к Олимпийским играм-2020 в Токио.

Евгения Медведева не смогла отобраться в Финал Гран-при

Японская фигуристка Рика Кихира одержала победу на заключительном этапе Гран-при во французском Гренобле.

Кихира в субботу получила за прокат произвольной программы 138,28 балла и по итогам двух программ набрала 205,92. Второй стала ее соотечественница Маи Михара (202,81). Замкнула тройку лучших американка Брэйди Теннелл (197,78).

Россиянка Евгения Медведева набрала по итогам двух программ 192,81 балла и заняла четвертое место. Пятой стала ее соотечественница Станислава Константинова (189,67), а еще одна россиянка Мария Сотскова (177,59) заняла седьмое место.

Медведева, Сотскова и Константинова не смогли отобраться в Финал серии, который пройдет в Ванкувере в декабре, сообщает РИА Новости. 

Тема:
Самое интересное за ночь (123)

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