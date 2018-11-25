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Константинопольский патриарх Варфоломей

Варфоломей в преддверии Синода признал, что вопрос автокефалии не решен

© AFP 2018 / Ozan Kose
Общество
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Константинопольский патриарх Варфоломей  выступил в субботу на внеочередном заседании Синода Румынской православной церкви в его честь.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Константинопольский патриарх Варфоломей за три дня до Синода признал, что процедура предоставления автокефалии до конца не урегулирована, поскольку ее не удалось обсудить на православном соборе на Крите в 2016 году из-за отсутствия на нем многих поместных православных церквей, включая Русскую, но он намерен довести до конца предоставление томоса Украине.

Константинопольский патриарх Варфоломей  выступил в субботу на внеочередном заседании Синода Румынской православной церкви в его честь.

Киево-Печерская лавра
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мнение: поместная церковь на Украине создана не будет

Сейчас Константинопольский патриарх находится в Бухаресте, где открывается новый кафедральный собор, сообщает РИА Новости. 

Патриарх Варфоломей вновь говорил о планах "предоставить в ближайшем будущем статус автокефалии церкви, подвергавшейся расколу в течение многих лет". По его словам, решение Константинопольской церкви — "еще один жертвенный акт на благо многих миллионов украинских верующих".

Варфоломей повторил, что у него есть право дать томос автокефалии "Киеву, древнему церковному региону Константинополя".

По его словам, подготовка к Критскому православному собору в 2016 году предусматривала другое решение проблемы предоставления автокефалии, но на соборе вопрос не обсуждался из-за отсутствия четырех поместных церквей, в том числе Русской православной церкви.

"До этого момента, однако, мы не достигли единогласия — ответственность на Вселенском Патриархате, и в результате автокефалия не включена в итоге в каталог тем, подлежащих изучению Святым и Великим собором", — сказал Варфоломей.

Он также обратился за поддержкой к Румынской православной церкви, которая пока не объявляла свою позицию по Украине.

"Мы уверены, что святая Церковь Румынии также будет способствовать сохранению церковного единства и порядка во имя справедливости", — сказал Варфоломей.

До сих пор ни одна поместная церковь не поддержала решения Фанара (район в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха. — Прим. ред.) о снятии анафемы с раскольника, патриарха неканонической УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Визит патриарха Варфоломея
© Sputnik / Алексей Даничев
Раскол РПЦ и Вселенского патриархата – каково будущее православия в Молдове

В Турции 27-29 ноября состоится Синод Константинопольской церкви. Основным вопросом на нем, как ожидается, станет ситуация с отделением церкви от государства в Греции, которая прямо касается Константинопольского патриархата. Вместе с тем предполагается обсудить и процесс предоставления автокефалии Украине. Однако пока не удалось договориться даже о дате "объединительного собора", который хотят провести местная неканоническая церковь и киевские власти.

При этом каноническая УПЦ, представляющая наибольшее число приходов, заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Максим Мелинти
© Sputnik / Miroslav Rotari
Православие в Молдове: расцвет или кризис

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении об отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

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