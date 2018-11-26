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На каких условиях можно получить амнистию на въезд в Россию

© Sputnik / Александр Уткин
Общество
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Президент Молдовы Игорь Додон встретился в Санкт-Петербурге с представителями диаспоры.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Игорь Додон в Санкт-Петербурге встретился с выходцами из Молдовы, которые живут и работают в Российской Федерации. Глава молдавского государства рассказал соотечественникам, как будут на практике выполняться договоренности об амнистировании граждан Молдовы, которые нарушили порядок въезда и выезда из России.

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Об этой встрече президент РМ рассказал на своей странице в Facebook.

Игорь Додон сообщил, что запрет на въезд в Россию для граждан Молдовы, попадающих под амнистию, будет аннулирован при условии, что нарушитель покинет территорию РФ не позднее 1 февраля 2019 года и вернется на территорию РФ не ранее 15 марта 2019 года.

Речь идет о 148 тысячах граждан РМ, которые нарушили положения Ст. 26 части 4 и 8, Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", а также 13 тысячах граждан РМ, нарушивших положения Ст. 27 части 12, 13 и 14 того же Закона.

Президент Молдовы также сообщил, что ведет переговоры об открытии большего количества избирательных участков на территории Российской Федерации.

"Исходя из количества граждан Республики Молдова в Российской Федерации, а также из числа избирательных бюллетеней, нужно открыть не менее 150 участков", считает Игорь Додон.

Также глава государства рассказал о своей инициативе по переходу к смешанной избирательной системе, которая предусматривает выделение депутатских мандатов для диаспоры. В России проживают и работают более 500 тысяч молдавских граждан, заметил Додон.

Как с удовлетворением заметил глава молдавского государства, граждане Молдовы приветствовали решение России об отмене с 1 января 2019 года импортных пошлин на фрукты, овощи, консервы и винодельческую продукцию из Молдовы, так как молдавская продукция крайне востребована на рынке РФ.

В связи с тем, что будущий год объявлен в Российской Федерации годом Молдовы, Додон предложил представителям диаспоры подготовить план мероприятий на 2019 год.

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