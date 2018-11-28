Кто больше других пьет в Европе: опубликован рейтинг

Специалисты выяснили, в какой стране выпивают больше всего спирта в год.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. На первой строчке рейтинга стран Европы по потреблению спиртосодержащих напитков и "алкосмертности" оказалась Эстония. Об этом сообщили эксперты движения "Трезвая Россия", пишет РИА Новости.

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Сообщается, что граждане этой страны потребляют в среднем 15,35 литра спирта в год. Следом в рейтинге располагаются Словения, Люксембург, Дания и Латвия.

Самыми благополучными оказались Греция (6,52 литра), Италия (7,08) и Швеция (7,18). Также мало пьют на Мальте.

"По итогу нашей работы мы сформулируем доклад, который направим в том числе и в посольства этих стран в России, и в открытые общественные организации, занимающиеся здравоохранением: и для ознакомления, и для какого-то практического применения", — резюмировал глава "Трезвой России" Султан Хамзаев.

При составлении рейтинга специалисты опирались на зарегистрированное в странах ЕС потребление алкоголя на душу взрослого населения старше 15 лет и число умерших в связи со злоупотреблением вредными напитками. Данные по каждой стране были взяты из открытых источников.