Хакер из Молдовы взломал банкомат во Франции и украл сто тысяч евро

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Жителя города Яссы экстрадируют из Франции после того как он взломал банкомат, используя специальное программное обеспечение, и украл 100 тысяч евро.

Хакер, который оказался уроженцем Республики Молдова, с помощью программы-взломщика перевел банкомат в сервисный режим. Отключив системы защиты, он заставил банкомат открыть хранилище и забрал все деньги, около 100 тысяч евро.

Ранее задержанный совершил ряд аналогичных преступлений.

В Болгарии трое граждан Молдовы взорвали банкомат — видео>>>

Подозреваемый проходит по нескольким уголовным делам во Франции с несколькими другими иностранными гражданами. Все преступления были совершены весной 2018 года.

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