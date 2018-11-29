Фото Макрона с полуголыми молодыми людьми насмешили сеть

Во Франции пользователи социальных сетей смеются над Эмманюэлем Макроном, который позирует на неудачных снимках.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Французы смеются над неудачным фото президента Франции Эммануэля Макрона, который сфотографировался с полуголыми молодыми людьми. Забавные фото стали скандальными, когда несколько пользователей заметили, что эти снимки начали блокировать в социальных сетях.

"Моя публикация от 30 сентября с Макроном на этой фотографии подверглась цензуре в Facebook, — пишет один из пользователей в Twitter. — Мой комментарий был таким: "Забавный способ отметить 60-ю годовщину Пятой республики".

По его словам, предлогом для блокировки стала "демонстрация наготы". "Что же произошло дальше, когда съемка закончилась?" — иронически интересуется другой пользователь.

Фотографии были сделаны в сентябре во время поездки лидера Франции на остров Сен-Мартен в Карибском море. После их публикации Макрона раскритиковали в Сети за неподобающий его статусу вид.

Bonjour @EmmanuelMacron. Je viens de recevoir un avertissement de #Facebook pour la publication de votre photo avec ces 2 personnes. Ils évoquent de la « nudité » de votre part & des « actes sexuels » avec ces gentils monsieurs. Que s’est-il passé après la photo M. #Macron ? 🤭🔞 pic.twitter.com/wOkf5cmGRD — Julien Ibos (@julienibos) 27 ноября 2018 г.

​"Фривольные" снимки вызвали тем большее негодование, что во Франции сохраняется сложная ситуация, вызванная протестами "желтых жилеток".

​Масштабные протесты, в ходе которых активисты в строительных "желтых жилетках" требуют отменить повышение цен на бензин, начались в стране 17 ноября. В прошедшую субботу в акциях участвовали более 100 тысяч человек. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками на Елисейских полях. Следующая акция протеста намечена на субботу.

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