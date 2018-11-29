Молдова на четвертом месте в Европе по темпам роста ВИЧ-инфекции

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Эпидемия ВИЧ-инфекции, которая затрагивает более двух миллионов человек в Европе, остается одной из важнейших нерешенных проблем здравоохранения. Такой вывод сделан в ежегодном докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты в общей сложности зафиксировали около 160 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции по итогам прошлого года, из них 130 тысяч — в Восточной Европе. За последние десять лет в 50 странах показатели впервые диагностированных случаев ВИЧ-инфекции увеличились на 37%, сообщают исследователи.

© Sputnik / Павел Лисицын Нянечка одного из детсадов Молдовы больна туберкулезом и СПИДом

Молдова находится на четвертом месте в Европе по темпам роста инфекции — 20 случаев на 100 тысяч населения. Самые низкие показатели — в Боснии и Герцеговине, Словакии и Словении. В отчете ВОЗ быстрый рост выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Восточной Европе объясняют совершенствованием диагностики и улучшением инфраструктуры для выявления заболевания.

У большинства людей в Европе диагноз ВИЧ-инфекции устанавливается на поздней стадии (53%), а каждый пятый европеец, живущий с ВИЧ, не знает о своей инфекции, сообщают врачи. Большое число диагностированных случаев СПИДа в восточной части региона указывает на сохранение таких серьезных проблем, как поздняя диагностика ВИЧ-инфекции, отсроченное начало терапии и низкий охват лечением.

В Восточной Европе число диагностированных случаев ВИЧ-инфекции, передающейся половым путем, выросло на 69% в случае гетеросексуального контакта и на 800% в случае половых контактов между мужчинами.

© Sputnik / Miroslav Rotari 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 2

Число инфицированных при гетеросексуальных контактах среди мужчин выше, чем среди женщин — увеличение на на 107% против на 21%, соответственно.

Частота случаев передачи инфекции при употреблении инъекционных наркотиков снизилась на 36%, хотя она продолжает оставаться на достаточно высоком уровне, отмечают врачи.

СМИ: на судне, шедшем под молдавским флагом, везли 1,4 тонны кокаина>>>

В странах центральной Европы за последние десять лет число впервые выявленных ВИЧ-инфицированных при половых контактах между мужчинами увеличилось - почти на 300%, и этот путь заражения преобладает в 11 из 15 стран. В то же время число случаев передачи ВИЧ-инфекции при гетеросексуальных контактах увеличилось на 43%. Уровень передачи ВИЧ при употреблении инъекционных наркотиков стабилизировался после вспышки, наблюдавшейся в Румынии в 2011–2013 годах, говорится в отчете.

Читайте также:

Экс-сотрудник Следственного Комитета арестован за хищение кокаина из вещдоков

Новые подробности дела о транзите гашиша через Молдову