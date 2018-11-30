Прогноз синоптиков: какой будет зима в Европе в этом году

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Предстоящая зима практически на всей территории Европы не будет холодной, ожидается температура выше нормы, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв, которого цитирует РИА Новости.

"В совместном мультимодельном вероятностном прогнозе практически по всей территории Европы холода не видно. Из категорий "ниже нормы", "выше нормы" и "около нормы" наиболее вероятная категория - температура выше нормы", - сказал Киктёв.

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При этом он добавил, что на большей части Западной и Центральной Европы, на западе Скандинавии в этот раз прогноз достаточно неуверенный.

"Вероятность сценария "температура выше нормы" лишь немного превышает 50%. Вероятности температур "ниже" и "около нормы" в совокупности набирают чуть меньше 50%", - уточнил метеоролог.

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