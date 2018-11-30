Самая красивая преступница Китая сдалась полиции, ее фото взбудоражили сеть

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Юная китаянка Цинчэнь Цзинцзин, которую в интернете называют "самой красивой преступницей Китая", пришла в полицию с повинной. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
Девушку объявили в розыск за участие в группировке, которая обманом вымогала деньги у своих жертв. Фото 19-летней правонарушительницы были опубликованы на сайтах полиции, и внезапно выяснилось, что они полностью отвечают всем стандартам идеальной красоты, с точки зрения китайцев.
【高颜值女嫌犯走红警察手机被打爆 有2名嫌疑人自首】日前，四川绵阳市公安局发布的一则关于检举“酒托”诈骗犯罪团伙的通告在网络热传，通缉令中一名叫“卿晨璟靓”的女嫌疑人因“高颜值”引发热议，有网友感慨“卿本佳人，奈何做贼”。对于热议，涪城公安提醒“无论颜值如何，都不能成为逃避法律惩罚的借口”。 pic.twitter.com/wzRh4pTlmO— China Police (@cnpoliceofficer) 25 ноября 2018 г.
Внезапная популярность сыграла для правонарушительницы плохую службу. После того как пользователи сети объявили ее "самой красивой преступницей страны", фото Цинчэнь Цзинцзин разлетелись по десяткам тысяч страниц в социальных сетях, о ней написали все ведущие сетевые издания, ее фото без конца появлялись в эфире телеканалов.
Спустя 12 дней такой бешеной славы девушка сломалась и пришла с повинной в полицейский участок города Мяньян в провинции Сычуань. Как выяснилось, все эти дни она почти не покидала свой дом, боясь, что ее узнают на улице. Вместе с ней сдались и четверо подельников.
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Пользователи соцсетей в шутку утверждают, что красавица просто решила сменить амплуа — за время розыска ей ежедневно поступают десятки предложений о работе фотомоделью, в СМИ, в индустрии моды и развлечений.