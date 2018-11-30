Самая красивая преступница Китая сдалась полиции, ее фото взбудоражили сеть

Юная мошенница пришла с повинной в полицию через две недели после того, как ее фото заполонили интернет.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Юная китаянка Цинчэнь Цзинцзин, которую в интернете называют "самой красивой преступницей Китая", пришла в полицию с повинной. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Девушку объявили в розыск за участие в группировке, которая обманом вымогала деньги у своих жертв. Фото 19-летней правонарушительницы были опубликованы на сайтах полиции, и внезапно выяснилось, что они полностью отвечают всем стандартам идеальной красоты, с точки зрения китайцев.

​Внезапная популярность сыграла для правонарушительницы плохую службу. После того как пользователи сети объявили ее "самой красивой преступницей страны", фото Цинчэнь Цзинцзин разлетелись по десяткам тысяч страниц в социальных сетях, о ней написали все ведущие сетевые издания, ее фото без конца появлялись в эфире телеканалов.

Спустя 12 дней такой бешеной славы девушка сломалась и пришла с повинной в полицейский участок города Мяньян в провинции Сычуань. Как выяснилось, все эти дни она почти не покидала свой дом, боясь, что ее узнают на улице. Вместе с ней сдались и четверо подельников.

Плачут и каются: фото красивых преступниц на "доске позора">>>

Пользователи соцсетей в шутку утверждают, что красавица просто решила сменить амплуа — за время розыска ей ежедневно поступают десятки предложений о работе фотомоделью, в СМИ, в индустрии моды и развлечений.