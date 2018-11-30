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Работа таможенных и пограничных служб Украины

Уточнены условия допуска граждан России на территорию Украины

© Sputnik / Александр Мазуркевич
Общество
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В Погранслужбе Украины рассказали, кто из российских граждан сможет въезжать на территорию этой страны после введения запрета.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Запрет на въезд на территорию Украины мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет содержит некоторые исключения. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Андрей Демченко в эфире одного из украинских телеканалов.

Как уточнил Демченко, попасть в страну смогут лица с дипломатическим статусом, а также "обслуживающий персонал для транспорта".

Помимо этого, въехать смогут граждане, которые документально подтвердят постоянное или временное проживание на территории Украины, или приезжающие с гуманитарными целями, в том числе, в связи с болезнью или смертью близкого родственника. 

Автомобильный пункт пропуска на украинской границе
© Sputnik / Александр Полегенько
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Демченко обратил внимание на то, что украинские пограничники будут проводить усиленный опрос иностранцев, в частности россиян, в качестве "дополнительного контроля".

Военное положение

Решение об ограничении въезда для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет украинские власти приняли на фоне установления Киевом военного положения в ряде регионов страны на 30 дней.

Этот режим ввели после инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Пограничникам пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей, при этом трое из 24 украинских военных были ранены. На этой неделе их всех арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией.

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