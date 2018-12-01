Защити себя от СПИДа сам: что нужно знать о болезни

Почему ВИЧ и СПИД не синонимы, можно ли заразиться вирусом в быту, а также, каковы профилактические меры - читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Сегодня по инициативе ВОЗ, предложенной еще в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Существует ли риск эпидемии СПИДа в Молдове?

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) отнесен к семейству ретровирусов (Retroviridae), подсемейству медленных вирусов (Lentivirus).

СПИД — поздняя стадия ВИЧ-инфекции

Получение положительного результата анализа на ВИЧ свидетельствует только об одном — человек являются носителем вируса иммунодефицита человека.

Важно помнить: упорядоченная сексуальная жизнь является главным предохраняющим средством от возможного заражения СПИДом

Можно ли жить нормально с положительным ВИЧ-статусом?>>>

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита — поздняя стадия ВИЧ-инфекции, которая развивается далеко не у всех больных. Правильное лечение, регулярное посещение врача и наблюдение за своим здоровьем помогут своевременно заметить ослабление иммунитета и предотвратить развитие СПИДа.

Можно ли подхватить вирус в быту

Заразиться ВИЧ в быту практически невозможно.

Извне человеческого тела вирус погибает. Инфицироваться вирусом в туалете или при совместном пользовании посудой и столовыми приборами нельзя. ВИЧ не передается через пот, мочу, поцелуи. Нельзя подхватить вирус при посещении бассейна или сауны, а также заразиться после укуса комара.

В больших концентрациях вирус содержится в крови, сперме, грудном молоке и вагинальном секрете — при контакте этих жидкостей с кровью или слизистыми оболочками возможна передача вируса. Кроме того, заражение происходит при непосредственном введении вируса в кровоток — с помощью иглы шприца.

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