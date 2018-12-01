Румыния отмечает столетие национального единения

В субботу, 1 декабря, в Румынии пройдут мероприятия в честь Национального праздника

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Ежегодно 1 декабря румыны празднуют годовщину объединения страны в 1918 году и образование румынского государства в пределах его сегодняшних границ. Сегодняшняя дата юбилейная - 100 лет этому событию.

В 1990 году парламент соседней страны принял решение о том, чтобы дата 1 декабря стала Национальным праздником .

Праздничные мероприятия пройдут по всей Румынии.

День национального единения Румынии (Ziua Marii Uniri) — ведет отсчет от 1 декабря 1918 года, когда румыны из Трансильвании и Баната проголосовали за объединение с Королевством Румынии.

Первая мировая война обернулась страшной бедой тогда для европейских народов. В числе государств, оказавшихся в эпицентре катастрофы, была и Румыния.

Румынский народ мужественно выступил на стороне России и Антанты. В итоге, после полутора лет ожесточенных боев страна оказалась оккупированной. Победа союзников была достигнута вдалеке от румынской территории, но это была общая великая победа народов, выступавших за миролюбие и справедливость.