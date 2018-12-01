Как кишиневцы ходили "налево" сто лет назад - фото

КИШИНЕВ, 1 дек— Sputnik, Сергей Цуркану. Кишинев — город южный и, возможно, поэтому легкомысленный. Грань между законными и незаконными развлечениями в южных городах всегда очень тонка — такова она и у нас, как бы к этому не относиться. Интересно другое — исторические архивы и дореволюционные газеты хранят память о фривольных развлечениях в нынешней молдавской столице.

Энтузиасты и исследователи истории родного города нашли свидетельства полицмейстера Кишинева А. К. Ханжонкова о том, что в конце XIX и начале XX веков на так называемой Яковлевской площадке располагались публичные дома.

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Пользуясь формальной логикой можно понять, что Яковлевская площадка располагалась на одноименной улице, которая с начала XX века стала называться Петропавловской. Сейчас это улица носит имя Александра Фадеевича Хыждеу, и недалеко от улицы Г.Кошбук она образует небольшой и малоизвестный скверик — по мнению многих исследователей, именно он был той самой Яковлевской площадкой. Вот нынешняя улица Кошбук на старинной карте.

Жизнь кишиневских публичных домов была порой не только интересна, но и скандальна, о чем свидетельствуют газетные заметки того времени. Порой дело, увы, доходило и до трагедий. Впрочем, в те времена государство в лице "царского режима" в некотором роде либеральней и адекватней относилось к кишиневским "жрицам любви" чем даже в нынешние времена, например, согласно Отчету o санитарном состоянии Кишинева в 1897 году, Городская Дума ассигновала деньги на наем помещения для медицинского осмотра проституток

(в отчетном году было выделено 120 р.). Осмотр выполнял городской врач.

Судя по имеющимся материалам, Кишинев действительно был "веселым" городом. Остался ли он таким и сейчас? Решать вам, дорогие читатели, свое мнение можете оставлять в комментариях к этой статье.

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