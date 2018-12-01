Мнение: гордость быть румыном исчезла вместе с европеизацией

Cпустя сто лет румыны разобщены так, как никогда, считает известный в стране адвокат и писатель Элиза Ене-Корбяну.

КИШИНЕВ, 1 дек – Sputnik, Джорджиана Арсене. Что случилось с Румынией за сто лет со дня Великого объединения? Как изменились люди, живущие на этих территориях? На эти вопросы попыталась ответить на своей странице в Facebook известная в Румынии адвокат и писательница Элиза Ене-Корбяну.

"Сегодня мы как никогда разобщены и разбросаны, мы стали чужими друг другу. Мы хотим автономии и независимости. Сегодня мы больше не братья, мы стали простыми гражданами, которых обязывает жить вместе Конституция. Гордость быть румыном погибла вместе с европеизацией и глобализацией. Пропадают ценности, эмоции и любовь к стране", - отметила в своей публикации писательница, отмечает ro.sputnik.md

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Как подчеркнула Ене-Корбяну, румыны забыли свой язык, беспощадно загрязнили его. А также растоптали веру, и "распродали свою страну на квадратные метры". Она обращает внимание румынских граждан на то, что "их Родина осталась такой же, как бы они не извращали ее".

Проблема не в государстве, как полагает писательница, а в гражданах, которые изменились и говорят о Румынии с чувством стыда и не хотят признать, что они с как-то связаны с этой страной.

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"Нравится вам или нет, здесь ваш дом, здесь похоронены ваши родители, деды и прадеды. Эта земля дала вам идентичность, эта страна вас признает, какой бы обруганной она не была", - уточнила автор поста.

В заключение писательница призвала всех румын любить свою Родину.

Ежегодно 1 декабря румыны празднуют годовщину объединения страны в 1918 году и образование румынского государства в пределах его сегодняшних границ. В 1990 году парламент соседней страны принял решение о том, чтобы дата 1 декабря стала Национальным праздником.

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