Позор "царя зверей" попал на видео: лев не смог спуститься с дерева

На видео, которое вызвало улыбку у посетителей Интернета, царь зверей жалобно рычит, боясь спрыгнуть.

Произошло зверинное ЧП в Кении, в заповеднике Масаи-Мара. На самом деле этот ролик - фрагмент документального сериала о животных "Династии".

С одной стороны, конечно же, забавно видеть жалобно мяукающего льва. Особенно, если наблюдать за ним на мониторе компьютера или на экаране телевизора. Вообще-то, с кошачьими такое случается часто. И львы - тоже не исключение. Поэтому зря комментаторы в соцсетях смеются над "царем зверей". Судя по кадрам, он еще молодой, не расчитал маленько. А, врочем, смотрите. Все-равно он не укусит.

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