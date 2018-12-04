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Видеорегистратор в автомобиле

Пока вы спали: ЧП в Кишиневе, беседы о Иерусалиме и загадка на "гугл мап"

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Тема:
Утро с нами! (211)
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. В центральном секторе молдавской столицы, а именно на пересечении улиц Александри и Хашдеу, в понедельник произошло дерзкое ДТП. Автомобиль сбил школьника, водитель с места происшествия скрылся, оставив раненого подростка истекать кровью посреди дороги. Пользователи соцсетей с вечера распространяют пост, в котором описывается произошедший инцидент.

Трибуны стадиона, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Люди надеются, что преступника найдут быстро таким образом. Сам подросток рассказал, что наезд был совершен нарочно. Водитель сначала пропустил его, но затем вдруг резко нажал на газ. Подросток получил серьезную травму. Добраться домой ему помогли случайные прохожие. Фото пострадавшего и сообщение об этом инциденте размещено в группе StopHam в социальной сети фэйсбук. Родители мальчика просят: если кто-то вдруг стал случайным свидетелем ДТП и, тем более, записал инцидент на видеорегистратор, передайте данные полиции.

Все дороги ведут в Иерусалим

Папа Римский Франциск и глава Палестины Махмуд Аббас обсудили статус Иерусалима, затронув ситуацию на Ближнем Востоке.
Как сообщили РИА Новости в ватиканской пресс-службе, глава ПНА провел также встречу с главой внешнеполитического ведомства Святого престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

В ходе переговоров стороны "остановились на ходе примирения внутри палестинского народа, а также на усилиях по возобновлению мирного процесса между израильтянами и палестинцами и достижению решения о двух государствах".

"Особое внимание было уделено статусу Иерусалима. При этом была подчеркнута важность признания и сохранения идентичности и универсальной ценности Священного города для трех авраамических религий", — указала ватиканская пресс-служба.

Город-призрак

В интернете опубликовано видео, автор которого YouTube-блогер MrMBB333 утверждает, что на нем запечатлены очертания затонувшего города. Сам блогер не снимал загадочное место, расположенное у берегов Лос-Анджелеса.  Он записал картинку с изображения Google Earth. Его внимание, как отмечает РИА Новости, привлекли геометрически правильные очертания "города" недалеко от побережья. Длина этого поселения составляет около 1,6 километра, а ширина чуть меньше километра.

По словам блогера, город построили по принципу древних европейских сооружений. В качестве примера он привел древнеримский замок, который имел схожую строгую геометрическую форму и был обнесен стенами.

Кроме того, внутри этого поселения на снимках видны углубления, и на этих местах, по мнению блогера, располагались различные постройки.

Обнаруженный "город" располагается на глубине 30 метров на расстоянии чуть менее 2,5 километра от берега.

Мадуро вылетает в Россию на "очень важную" встречу с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вылетел в Россию на "очень важную встречу" с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"В этот момент мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами", – написал Мадуро.

По словам лидера Венесуэлы, у него запланирована встреча с президентом России.

"У нас будет очень интенсивная и очень важная встреча с президентом Владимиром Путиным", — написал Мадуро.

 

Тема:
Утро с нами! (211)

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Теги:
Google Maps, дтп, подросток, пока все спали
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