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Ночной Гонког

Куда чаще всего едут туристы: составлен рейтинг городов

© Sputnik / Владимир Первенцев
Общество
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Эксперты подсчитали, какие города стали самыми популярными у путешественников в уходящем году.

КИШИНЕВ, 4 дек – Sputnik. В тройку лидеров рейтинга самых популярных у туристов город попали Гонконг, Бангкок (Таиланд) и Лондон (Великобритания). Об этом пишет Euromonitor International

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По подсчетам экспертов, Гонконг принял почти 30 миллионов гостей, столица Таиланда – примерно 22,5 миллиона, а Лондон – около 20.

Следом в рейтинге разместились Макао (Китай), Сингапур, Париж (Франция), Дубай (ОАЭ), Нью-Йорк (США), Куала-Лумпур (Малайзия) и Шэньчжэнь (Китай).

По словам экспертов, интерес к Гонконгу вырос, в частности, после окончания строительства моста Чжухай-Макао-Гонконг и появления высокоскоростного железнодорожного сообщения, которое вдвое сократит время в пути из крупных городов Китая.

Также отмечается, что Париж в рейтинге обогнал Дубай. В столице Франции туристическая отрасль восстанавливается после падения показателей из-за терактов в ноябре 2015 года. 

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В европейском рейтинге после Лондона и Парижа третью строчку занял Стамбул, который принял больше туристов, чем, например, Рим: 12 миллионов против 9,7 миллиона человек. Следующие в списке популярных европейских городов – Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.

Москва занимает 46-ю позицию. Российская столица в этом году обогнала по турпотоку Флоренцию и Дублин. В столице России в 2018 году побывали 5,4 миллиона человек. Это на 12,6% больше, чем годом ранее. Санкт-Петербург находится на 60-м месте. По оценкам аналитиков, город на Неве принял около четырех миллионов туристов, что превысило прошлогодний показатель на 11%.

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