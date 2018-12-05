Студентка из России победила в конкурсе "Мисс мировая красавица-2018"

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Юная россиянка из Ростова-на-Дону признана победительницей конкурса красоты "Мисс мировая красавица-2018".
В финале, который состоялся в Москве, 19-летняя ростовчанка стала лучшей среди более чем тысячи девушек из двадцати стран.
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Miss World Beauty❤️ Вновь главная корона конкурса уезжает со мной! Спасибо @vadimkhusainov_official за то, что вы делаете и @world_russian_beauty @worldbeauty_official за королевскую атмосферу 😍 Я счастлива и достойно буду нести титул❤️ #миссростов #миссчеркесск #красакчр #миссростов2017 #станьмиссроссия #имиджэлит #имиджэлитростов #холостянатнт #ростов #миссрусскоерадио #миссевропаплюс #конкурсыкрасоты #красотабезграниц #ростовнадону #follow #followme #beautiful #selfie #like4like #missrussia #rostov #rnd #model #russiamodel #новостиростова #кчр #новостикчр #мироваякрасавица #мироваякрасавица2018 #worldrussianbeauty
"Корона конкурса уезжает со мной!" – написала Халимат Айбазова в своем Instagram.
Как сообщает РИА Новости, у российской красавицы уже есть несколько титулов. Это "Мисс Ростова-2017", "Мисс континентальной Европы-2017", "Мисс мировая русская красавица", "Мисс Черкесск-2018" и "Донская красавица-2018".