Студентка из России победила в конкурсе "Мисс мировая красавица-2018"

View this post on Instagram

Miss World Beauty❤️ Вновь главная корона конкурса уезжает со мной! Спасибо @vadimkhusainov_official за то, что вы делаете и @world_russian_beauty @worldbeauty_official за королевскую атмосферу 😍 Я счастлива и достойно буду нести титул❤️ #миссростов #миссчеркесск #красакчр #миссростов2017 #станьмиссроссия #имиджэлит #имиджэлитростов #холостянатнт #ростов #миссрусскоерадио #миссевропаплюс #конкурсыкрасоты #красотабезграниц #ростовнадону #follow #followme #beautiful #selfie #like4like #missrussia #rostov #rnd #model #russiamodel #новостиростова #кчр #новостикчр #мироваякрасавица #мироваякрасавица2018 #worldrussianbeauty