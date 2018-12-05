Студентка из России победила в конкурсе "Мисс мировая красавица-2018"

Россиянка стала лучшей из более чем тысячи девушек из двадцати стран мира.

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Юная россиянка из Ростова-на-Дону признана победительницей конкурса красоты "Мисс мировая красавица-2018".

В финале, который состоялся в Москве, 19-летняя ростовчанка стала лучшей среди более чем тысячи девушек из двадцати стран.

"Корона конкурса уезжает со мной!" – написала Халимат Айбазова в своем Instagram.

Как сообщает РИА Новости, у российской красавицы уже есть несколько титулов. Это "Мисс Ростова-2017", "Мисс континентальной Европы-2017", "Мисс мировая русская красавица", "Мисс Черкесск-2018" и "Донская красавица-2018".