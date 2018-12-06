Две девушки из Молдовы победили в конкурсе "Мисс Румыния-2018"

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Молдавская студентка Валерия Ворническу победила в конкурсе красоты "Мисс Румыния". Не в силах поверить в свою победу, девушка расплакалась прямо на сцене.

Валерии Ворническу вместе с короной победительницы конкурса вручили кольцо с бриллиантом в качестве приза.

Валерии 20 лет, в модельном бизнесе она не новичок. В 2016 году она стала участницей конкурса "Мисс Молдова", а в 2017-м ее признали признали самой фотогеничной девушкой в рамках недели моды в Бухаресте.

Ранее в 2018 году Валерия завоевала титул "Мисс Фотомодель" в международном конкурсе Miss New World-2018.

Титул "Вице-мисс" также завоевала девушка из Молдовы, Екатерина Емельянова.