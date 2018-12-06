Она развенчала миф о Санта-Клаусе: что грозит за это женщине в США

Поведение учительницы одной из американских школ до глубины души возмутило родителей.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Начальная школа в штате Нью-Джерси отказалась от услуг замещающего преподавателя, рассказавшего детям, что Санта-Клауса не существует, пишут американские СМИ.

Отмечается, что женщина также разоблачила мифы о зубной фее, пасхальном кролике и эльфах.

Родители возмутились поведением педагога и обвинили ее в пренебрежении рождественскими традициями. Директор учебного заведения посчитал, что такие высказывания недопустимы и пообещал принять меры, чтобы сохранить волшебство праздника для детей.

​По словам инспектора школ Рене Ровтар, педагог больше не сможет получить работу в этом образовательном округе Нью-Джерси.