Ученые выяснили, к чему приведет разовое занятие спортом

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Специалисты медицинского центра Техасского университета (США) доказали, что даже разовая тренировка слабой интенсивности ускоряет процесс обмена веществ. Об этом говорится в статье Medical Express.

© AFP 2018 / Mauro Pimentel Занятия спортом помогут улучшить память

Ученые провели опыт на мышах. Их заставили бегать в колесе три раза по двадцать минут. В итоге выяснилось, что физические упражнения влияют на активность клеток нервной системы, участвующих в регуляции аппетита и приема пищи. Тренировки ускоряют нейроны POMC действие которых связано со снижением аппетита и быстрым "сжиганием" энергии и замедляют нейроны AGRP, которые тормозят метаболизм.

Эффект от одной зарядки, согласно выводам специалистов, сохраняется на протяжении двух дней. При этом его можно продлить, если заниматься спортом чаще.

Результаты исследования также могут быть полезными для создания лекарств и терапий, управляющих глюкозным обменом – например, препаратов для диабетиков.