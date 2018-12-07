Опубликован рейтинг самых благополучных стран в мире

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. В Европе самой процветающей страной является Финляндия, это говорится в ежегодном рейтинге Legatum Prosperity Index 2018.

Однако в мировом рейтинге Финляндия занимает только третье место, уступая абсолютному лидеру - Норвегии. На втором месте оказалась Новая Зеландия.

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В первую десятку процветающих стран вошли также Швейцария (3 место), Дания и Швеция (5-е и 6-е места соответственно), Великобритания (7 место), Нидерланды и Ирландия (на 9-м и 10-м). На восьмом месте находится Канада.

Молдова находится на 98 месте в мировом рейтинге. Румынию в рейтинге поместили на 46-е место. Россию - на 96 место. Украину - на 111-е.

Всего в мировой рейтинг вошли 146 стран. Они оцениваются по девяти критериям: развитие экономики, состояние бизнес-среды, эффективность государственного управления, доступ к образованию, уровень здоровья граждан, безопасность, уровень личной свободы, социальный капитал жителей и экология.

Рейтинг составляется раз в два года. В 2016 году Финляндия также заняла в рейтинге первое место в Европе и третье в мире.