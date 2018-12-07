Наталья Варлей рассказала о домогательствах на съемках "Кавказской пленницы"

"Студентка, комсомолка, спортсменка, и наконец, просто красавица" заявила, что знаменитый режиссер приставал к ней на съемках "Кавказской пленницы".

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Актриса Наталья Варлей заявила, что на съемках легендарной комедии "Кавказская пленница" ее домогался режиссер фильма, знаменитый Леонид Гайдай. О домогательствах актриса написала в своей автобиографической книге "Канатоходка". Книга вышла осенью 2018 года.

Артистка рассказала в книге, что во время съемок "Кавказской пленницы" творческий коллектив праздновал день рождения Александра Демьяненко, который сыграл роль Шурика. Затем Лелнид Гайдай предложил проводить Наталью до гостиницы. Когда они подошли к номеру, режиссер вместо того, чтобы пожелать спокойной ночи и уйти, шагнул в комнату.

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"И мы сели — я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая... Я начала заполнять паузу, что-то лепеча про день рождения Саши, про завтрашние съемки", — пишет Варлей в книге.

Как вспоминает актриса, в номер зашла жена Гайдая Нина Гребешкова, но затем вернулась в свой номер. По словам Варлей, после ухода жены режиссер внезапно закрыл дверь и попытался поцеловать актрису.

"Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я Гайдая не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, закрыла дверь и заперла ее на ключ", — написала Наталья Варлей.

Съемки "Кавказской пленницы" проходили в 1966 году, когда Леониду Гайдаю было 43 года, а Наталье Варлей - 19 лет.

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