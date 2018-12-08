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Дети в лагере для перемещенных лиц из охваченных войной районов

Война, еще не начавшись, убивает детей по всему миру

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Общество
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В нынешнее время защитникам трудящихся все чаще не дают действовать, а расходы на военную промышленность ни в какое сравнение не идут с соцобеспечением, считают в Международной конфедерации профсоюзов.

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Давление мирового масштаба

Как заявила генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Шаран Барроу на IV Всемирном конгрессе МКП, прошедшем 2-7 декабря в Копенгагене, уровень насилия против профсоюзных активистов возрос весьма заметно.

"В 2018 году в 65 странах мира были зафиксированы нападения на профсоюзных активистов. В 2017 году подобные инциденты регистрировались в 41 стране. За минувший год на 69% увеличилось число арестов и задержаний этих общественных деятелей – подсчет проводился в 59 государствах. На половину повысилось число случаев посягательства на свободу выражения мнения", - рассказала Барроу, которую цитирует пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.

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По ее словам, "к этим фактам нужно добавить посягательства на свободу собраний в 93 странах и нарушения права на забастовку в 123 странах, угрозу демократическим правам и свободам".

"Наш мир раздроблен, и люди чувствуют себя неуверенно. Конфликт, диктатура, фашизм — крайности, с которыми сражались в прошлом веке, снова являются баталиями сегодняшнего дня. Сила трудящихся и солидарность между поколениями потребуются для победы в битве за мир, демократию и социальную справедливость", — сказал Барроу.

Детей кормить не на что?

Она считает, что мир становится все более неустойчивым – каждый год общемировые расходы на армию составляют 1,7 триллиона долларов. Лишь одного процента этой суммы достаточно, чтобы кормить всех недоедающих детей в мире в течение пяти лет. На то ли лидеры государств тратят деньги – этим риторическим вопросом задаются члены профсоюзов всего мира.

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Конгресс в Копенгагене завершился в пятницу. Он проходил под лозунгом "Укрепим влияние трудящихся: изменим правила". В событии принимали участие более 1200 делегатов из 163 стран мира. Участники предоставили интересы 207 миллионов организованных трудящихся.

В работе конгресса принимала участие и делегация Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы – ее председатель Олег Будза, глава Федерации профсоюзов образования и науки Геннадий Донос, руководитель Профсоюза Sănătatea Аурел Попович, председатель Профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации, ресторанного и гостиничного обслуживания Республики Молдова SindLUCAS Валентина Кириак и другие.

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Теги:
дети, война, профсоюзы
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