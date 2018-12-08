Война, еще не начавшись, убивает детей по всему миру

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Современный мир повторяет "подвиги" прошлого – в наши дни все чаще оказывается давление на представителей структур, ответственных за права трудящихся.
Давление мирового масштаба
Как заявила генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов (МКП) Шаран Барроу на IV Всемирном конгрессе МКП, прошедшем 2-7 декабря в Копенгагене, уровень насилия против профсоюзных активистов возрос весьма заметно.
"В 2018 году в 65 странах мира были зафиксированы нападения на профсоюзных активистов. В 2017 году подобные инциденты регистрировались в 41 стране. За минувший год на 69% увеличилось число арестов и задержаний этих общественных деятелей – подсчет проводился в 59 государствах. На половину повысилось число случаев посягательства на свободу выражения мнения", - рассказала Барроу, которую цитирует пресс-служба Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы.
По ее словам, "к этим фактам нужно добавить посягательства на свободу собраний в 93 странах и нарушения права на забастовку в 123 странах, угрозу демократическим правам и свободам".
"Наш мир раздроблен, и люди чувствуют себя неуверенно. Конфликт, диктатура, фашизм — крайности, с которыми сражались в прошлом веке, снова являются баталиями сегодняшнего дня. Сила трудящихся и солидарность между поколениями потребуются для победы в битве за мир, демократию и социальную справедливость", — сказал Барроу.
Детей кормить не на что?
Она считает, что мир становится все более неустойчивым – каждый год общемировые расходы на армию составляют 1,7 триллиона долларов. Лишь одного процента этой суммы достаточно, чтобы кормить всех недоедающих детей в мире в течение пяти лет. На то ли лидеры государств тратят деньги – этим риторическим вопросом задаются члены профсоюзов всего мира.
Конгресс в Копенгагене завершился в пятницу. Он проходил под лозунгом "Укрепим влияние трудящихся: изменим правила". В событии принимали участие более 1200 делегатов из 163 стран мира. Участники предоставили интересы 207 миллионов организованных трудящихся.
В работе конгресса принимала участие и делегация Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы – ее председатель Олег Будза, глава Федерации профсоюзов образования и науки Геннадий Донос, руководитель Профсоюза Sănătatea Аурел Попович, председатель Профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации, ресторанного и гостиничного обслуживания Республики Молдова SindLUCAS Валентина Кириак и другие.