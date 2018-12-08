Захарова: Совету министров иностранных дел ОБСЕ удалось невозможное

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане принял документ, в котором отражена озабоченность незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, угрожающим их безопасности. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат отметила, что "Совету министров иностранных дел ОБСЕ удалось невозможное". "Несмотря на крайнюю степень разобщенности мирового сообщества, впервые было согласовано решение по безопасности журналистов", - отметила она.

Захарова написала, что в принятом решении "отражена озабоченность в связи с распространением практики осуществления проведения адресных кампаний против журналистов с целью их дискредитации, а также в контексте действий политических лидеров, должностных лиц и властей по запугиванию работников СМИ и игнорированию насилия в их отношении". Официальный представитель МИД России заметила, что "это тем более актуально, так как в целом ряде стран, относящих себя к "старым демократиям", такие действия превратились в систему".

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По словам дипломата, в документе также "зафиксирована озабоченность в связи с введением ограничительных мер в отношении журналистов, приводящих к росту рисков их безопасности и ограничению свободы выражения". Она пояснила, что "на текущий момент такие меры принимают самые разнообразные формы, от лишения или непредоставления аккредитации, запретов на въезд и депортации, до принятия законов, нацеленных на зачистку информационного пространства под предлогом борьбы с пропагандой".

В документе "сделана увязка с резолюциями СБ ООН 1738 (2006) и 2222 (2015), в которых осуждается любое насилие в отношении журналистов в ситуациях вооруженных конфликтов и обеспечивается их максимальная правовая защита в качестве гражданских лиц". По мнению Захаровой, "значение этого тезиса трудно переоценить: списки погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей журналистов продолжают пополняться новыми именами и на пространстве ОБСЕ".

Официальный представитель МИД России указала, что в принятом в рамках СМИД решении "отображена озабоченность в связи с произвольным или незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности".