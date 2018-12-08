Захарова: Совету министров иностранных дел ОБСЕ удалось невозможное

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане принял документ, в котором отражена озабоченность незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, угрожающим их безопасности. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что "Совету министров иностранных дел ОБСЕ удалось невозможное". "Несмотря на крайнюю степень разобщенности мирового сообщества, впервые было согласовано решение по безопасности журналистов", - отметила она.
Захарова написала, что в принятом решении "отражена озабоченность в связи с распространением практики осуществления проведения адресных кампаний против журналистов с целью их дискредитации, а также в контексте действий политических лидеров, должностных лиц и властей по запугиванию работников СМИ и игнорированию насилия в их отношении". Официальный представитель МИД России заметила, что "это тем более актуально, так как в целом ряде стран, относящих себя к "старым демократиям", такие действия превратились в систему".
По словам дипломата, в документе также "зафиксирована озабоченность в связи с введением ограничительных мер в отношении журналистов, приводящих к росту рисков их безопасности и ограничению свободы выражения". Она пояснила, что "на текущий момент такие меры принимают самые разнообразные формы, от лишения или непредоставления аккредитации, запретов на въезд и депортации, до принятия законов, нацеленных на зачистку информационного пространства под предлогом борьбы с пропагандой".
В документе "сделана увязка с резолюциями СБ ООН 1738 (2006) и 2222 (2015), в которых осуждается любое насилие в отношении журналистов в ситуациях вооруженных конфликтов и обеспечивается их максимальная правовая защита в качестве гражданских лиц". По мнению Захаровой, "значение этого тезиса трудно переоценить: списки погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей журналистов продолжают пополняться новыми именами и на пространстве ОБСЕ".
Официальный представитель МИД России указала, что в принятом в рамках СМИД решении "отображена озабоченность в связи с произвольным или незаконным вмешательством в частную жизнь журналистов, которое может привести к угрозе их безопасности".