В ФСБ рассказали о быстром оказании помощи раненным украинским морякам

В течение нескольких минут после сообщения о раненых, украинским морякам оказали помощь, заявили в ФСБ.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. Первая помощь пострадавшим и задержанным во время инцидента у Керченского пролива украинским морякам была оказана через восемь минут после получения сообщения о раненых, заявил на брифинге в МИА "Россия сегодня" первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ вице-адмирал Алексей Вольский, которого цитирует РИА Новости.

"В 20.58 "Бердянск" лег в дрейф в территориальном море России. На связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощь, она была оказана через восемь минут", - сказал он.

© Sputnik / Алексей Мальгавко "Браво, Россия!" Как мир воспринял ситуацию в Керченском проливе

Что произошло в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов выполняли опасные маневры, не реагируя на требования пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Позже суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских кораблях.

Мнение российской стороны © Sputnik / Miroslav Rotari В администрации президента РМ высказались по инциденту в Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Киев нарушил ключевые положения международного права. Министр отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды России иностранных военных кораблей, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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