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Девушка

Стало известно, когда у женщин наступает пик сексуальности

CC BY 2.0 / Andrey / Видала я вас!
Общество
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На что способны женщины после 35: мифы, доказательства, исследования.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik.  Лишь к 35 годам женщины начинают чувствовать уверенность в себе и ощущают в полной мере удовольствие от жизни,. К такому выводу пришли британские психологи.

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© AFP 2018 / Yasuyoshi Chiba
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Согласно нынешним "нормам" ВОЗ, молодость длится до 44 лет, зрелость - до 60, пожилой возраст - до 75. И только потом начинается старость. Факт, с которым не поспоришь: сегодня люди действительно выглядят и чувствуют себя моложе, чем раньше. По мнению психологов, современная жизнь дает больше личного пространства и выбора.

Как правило, к 30 годам девушки избавляются от подростковых комплексов и становятся более мудрыми. При этом 45-50-летние женщины все ещё молоды, ухожены и привлекательны. А еще, считают психологи, сексуальная уверенность напрямую связана с длительными любовными отношениями.

Примерно 25% британских дам подтвердили это, а каждая десятая женщина призналась, что только после 30 лет стала испытывать сексуальное удовлетворение. Тем, кому удалось сохранить свою любовь после 40, сексуальная жизнь начинает набирать обороты. И в этом, полагают исследователи, женщинам помогают социальные сети. По подсчетам ученых, примерно 60% активных интернет-пользователей старше 40 лет подписаны на различные сообщества с эротическим контентом.

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Подготовлено по материалам из открытых источников.

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