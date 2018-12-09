История о верности: пес месяц ждал хозяев у сгоревшего дома

Хозяева пса по кличке Мэдисон из-за бушевавших в Калифорнии пожаров были вынуждены уехать, но животное не теряло надежду и продолжало ждать их возвращения.

КИШИНЕВ, 9 дек - Sputnik. Приблизительно месяц домашний питомец жил на месте сгоревшего дома - пес по кличке Мэдисон ждал возвращения хозяев. История произошла в Калифорнии, а рассказали ее в местной организации по спасению бездомных животных.

Общественности стало известно о преданности пса, когда сюжет показал американский телеканал.

Известно, что хозяева Мэдисона были вынуждены срочно покинуть дом из-за бушевавшего в Калифорнии пожара и с тех пор не могли вернуться.

Все это время пес ждал их, словно "охранял свой бывший дом". Отмечается, что одна из сотрудниц организации подкармливала пса.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. В результате возгорания погибли, по последним данным, 85 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более 4 тысяч других строений. Пожар был локализован только 25 ноября.