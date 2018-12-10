В странах ЕАЭС могут отменить роуминг

Возможность отмены роуминга обсуждают все члены Евразийского экономического совета - решение может быть включено в соответствующее соглашение.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсуждают отмену роуминга внутри организации. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"Работа по отмене роуминга ведется и на пространстве ЕАЭС, то есть это не только вопрос двусторонний, но и в рамках "пятерки" он тоже обсуждается", - сказал он, говоря о решении вопроса отмены роуминга между РФ и Белоруссией.

По мнению замглавы ФАС, отмена роуминга внутри ЕАЭС может быть регламентирована соответствующим соглашением.

"Речь идет о том, чтобы в том числе уточнить эти вопросы в рамках соглашения. Мы полагаем, что в рамках ЕАЭС это может быть решено именно таким образом", - сказал он.

Что такое ЕАЭС

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства. Является международной организацией региональной экономической интеграции.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана 29 мая 2014 года в Астане. Договор вступил в силу 1 января 2015 года, и состоялся запуск работы союза. Армения вошла в состав союза 2 января 2015 года, 12 августа 2015 года — присоединилась Киргизия. В мае этого года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС получила Молдова.

ЕАЭС является одним из крупнейших экономических объединений с более чем 183 миллионами потребителей. Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.