Обладатели Нобелевских премий получили награды

Более полутора тысяч человек стали свидетелям вручения Нобелевских премий.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. В рамках торжественной церемонии в Стокгольме вручены Нобелевские премии за 2018 год в области медицины или физиологии, физики, химии, а также в сфере экономики.

Из рук короля Швеции Карла XVI Густава диплом и медаль лауреатов получили обладатели награды по физиологии или медицине Джеймс Аллисон (США) и Тасуку Хондзё (Япония), по физике Артур Эшкин (США), Жерар Муру (США/Франция) и Донна Стрикланд (Канада). От имени Артура Эшкина (1922), который не смог приехать в Стокгольм по состоянию здоровья, награду вручили одному из его сыновей, профессору Майклу Эшкину.

Премию по химии вручили Фрэнсис Арнольд (США), Джорджу Смиту (США) и Грегори Винтеру (Великобритания). Награду по экономике получили работающие в США профессора Вильям Нордхаус и Поль Ромeр.

Сумма Нобелевских премий в каждой из номинаций в этом году составила девять миллионов шведских крон (миллион долларов).

Зрителями состоявшегося в Концертном зале Стокгольма награждения стали более 1500 человек – семьи обладателей наград, шведские политики, представители культуры, науки и студенческих организаций.

Торжества в честь обладателей наград этого года продолжатся в Городской ратуше Стокгольма, где в Голубом зале пройдет традиционный Нобелевский банкет.