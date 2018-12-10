В деле о давке в итальянском клубе фигурируют восемь человек

Правоохранительные органы Италии продолжают расследование дела о непредумышленном убийстве - под подозрение попали владельцы клуба и человек, распыливший газ из баллончика.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. Восемь человек стали фигурантами расследования дела о давке в итальянском клубе, жертвами которой стали шестеро посетителей. Об этом написала газета la Repubblica.

Подозреваемый в применении перцового баллончика, спровоцировавшего панику, ставшую причиной давки, задержан по обвинению в хранении наркотиков.

Остальные семь фигурантов дела о непредумышленном убийстве нескольких человек - владельцы заведения.

Что случилось на концерте

В ночь на 8 декабря в результате давки перед рэп-концертом в клубе около итальянской Анконы погибли шесть человек: среди них пятеро несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет и взрослая женщина, которая пришла на концерт со своей дочерью. Согласно свидетельствам очевидцев, панику спровоцировало применение перцового баллончика одним из посетителей. Около 60 человек попало в больницы, семь человек погружены в состояние искусственной медикаментозной комы в связи с опасениями за их жизни. Утром в воскресенье их состояние оценивалось как критическое, но стабильное.

Сразу после трагедии один из выбравшихся рассказал спасателям, что один из экстренных выходов из дискотеки оказался заблокирован, а охрана разворачивала бегущих наружу посетителей. Однако, как заявил начальник полицейского управления Анконы, двери экстренных выходов были открыты, и гибель людей произошла из-за обрушения балюстрады у одного из них уже на улице: люди стали падать друг на друга с высоты после того, как платформа не выдержала веса толпы.

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Установлено, что на мероприятие было продано больше билетов, чем мог вместить клуб. Как заявил прибывший на место происшествия премьер-министр страны Джузеппе Конте, всего заведение вмещало 870 человек, а в зале, где должен был состояться концерт, есть не более 500 мест. Организаторы вечеринки же продали на нее 1400 билетов, многие из которых продавались со скидками для студентов.