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Аэропорт

Исследование показало, как путешественники упаковывают багаж

CC0 / Pixabay / SpencerWing
Общество
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Приблизительно одинаковое количество пассажиров упаковывают багаж подручными средствами или не делают этого вообще.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. Треть россиян, отправляясь в путешествие, считают упаковывание багажа в аэропорту пустой тратой времени и денег и предпочитают обходиться подручными средствами – пищевой пленкой и скотчем. Такие данные показал опрос трех тысяч туристов, который провел специально для РИА Новости сервис Туту.ру. 

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Так, 32% респондентов ответили, что предпочитают упаковывать багаж самостоятельно в пищевую пленку или обматывать скотчем, 10% делают это постоянно в аэропорту за деньги, еще 8% используют для упаковки чемодана чехол. Никогда не упаковывают багаж 31% путешественников из участвовавших в опросе, а 19% делают это, сообразуясь с обстоятельствами.

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"Большинство (39%) считает, что пленка или скотч помогут сохранить чемодан в целости и сохранности (его не испачкают и не сломают). 17% верят, что упаковка нужна, чтобы из чемодана не пропали вещи. А 3% пакуют чемодан с целью узнать свою вещь на багажной ленте", - говорится в исследовании.

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