Хруст, шуршание и легкие поглаживания – видео, которое притягивает

В Интернете ежегодно появляются новые забавные тренды, об одном из них рассказывается в этой заметке.

Иван N. Бурзум

Вы слышали что-нибудь об ASMR-видео? Наверное, видели, но было невдомек, что это именно оно самое. Стартовало это явление еще лет 8-9 лет назад, а бум пришелся как раз на наш 2018-й. Очевидно, он будет продолжаться и в 2019-м, впрочем, время покажет.

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Итак, ASMR – это автономная сенсорная меридиональная реакция. А если по-человечески, то задача таких роликов - расслабить зрителя. На видео актеры монотонно шепчут различные слова на камеру, издают всевозможные звуки с помощью подручных средств.

Если вы запросите в YouTube продемонстрировать вам ASMR-видео, то соцсеть покажет почти 13 млн результатов. Самые популярные ролики в этом жанре просмотрены более 20 млн раз. И, похоже, предела не будет.

По статистике, 57% англоязычных подписчиков смотрят ASMR, чтобы уснуть, 30% - для получения удовольствия, а для 13% аудитории - это средство от паники, страха, наваждения, депрессии и всяких недугов.

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Со стороны кажется, что ASMR - это какая-та ролевая игра. Сами блогеры, которые снимают подобные видео, не отрицают этого.

Актеры стараются воссоздать разные ситуации проявления внимания к зрителю в виде связного сюжета. Иногда это им удается, иногда не очень. Зато моделируется беседа со зрителем, для этого ASMR-тисты взаимодействуют с камерой, как с человеком. А вы думали, они беседуют с вами?

Явление ASMR не стоит на месте. Актеры находят всё новые способы удивить своих подписчиков. Кто знает, что они придумают в следующий раз. Может быть, начнут ходить в гости к зрителям?

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