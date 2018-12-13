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Владимир Мамонтов

Принцип хорошего журналиста: простота - залог успеха

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Совершенно неожиданные для многих выводы о работе журналиста и способа потребления информации сделал российских эксперт Владимир Мамонтов.

КИШИНЕВ, 13 дек – Sputnik, Николай Костыркин. Каждый из нас, живущих в разных странах мира и имеющих хоть какой-о доступ к источникам информации, должен уметь разбираться, насколько объективны сведения, доносимые до аудитории. Такое мнение высказал известный российский журналист и медиаэксперт, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", действительный член Академии прессы Владимир Мамонтов в ходе лекции "Журналистика 19/29" или главное о современной журналистике и ее будущем".

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© Sputnik .
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Встреча с гостем из России состоялась в Кишиневе, в пресс-центре Sputnik Молдова в рамках Школы инновационной журналистики Sputnik.

Уметь находить несоответствия

"Есть понятие сетевой безопасности, то есть, ограничения поступления различных сведений по сети Интернет. Ее уровень варьируется от одной страны к другой. В Китае, например, сетевая безопасность высокая. У нас с этим сложно, поэтому мы сами должны понимать, что нам пытаются сказать, какую позицию навязать. Это вопрос культуры потребления", - отметил Мамонтов.

По его словам, когда не было интернета, в каждой газете было бюро проверки – сидели образованные люди и проверяли тексты.

"До последнего времени эти бюро сохраняются в некоторых печатных СМИ, и я, например, этим людям благодарен, когда они находят, например, в моих материалах какие-то несоответствия", - заметил Мамонтов.

Любовь к жизни – главное для журналиста

Коснувшись вопроса о том, чем нужно обладать, чтобы стать хорошим журналистом или блогером, гость пресс-центра Sputnik Молдова назвал одно основополагающее качество – любознательность.

"Все крутые журналисты, которых я встречал, - они как дети. На их лицах никогда нет отсутствующего выражения. Им все интересно, и для них характерно, – что важно, – любовь к жизни. И от возраста эти качества не зависят", - подчеркнул Мамонтов.

Следующая его фраза прозвучала как-то противоречиво – "Хороший журналист должен быть слегка глуповат".

"Потому что строить из себя умного сможет и дурак. А вот простые вопросы, увы, задает далеко не каждый. О том, что интересует многих, большинство не спросит – эти вопросы зададут единицы. А именно читателей интересуют простые вопросы", - объяснил лектор.

Вот и получается, что к самым важным открытиям и достижениям ведут самые простые вопросы, предположения, задачи. Видимо, профессия журналиста – один из индикаторов тех первичных ценностей и приоритетов, из которых состоит наш мир.

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Теги:
Школа инновационной журналистики Sputnik, Владимир Мамонтов
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